अमेठी: कमर में गमछा बांधकर मौलवी पर टूट पड़ी महिला, गाली देते हुए बरसाए कोड़े, बोली- तेरी कुंडली मेरे पास

उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला कमर पर गमछा बांधकर एक मौलवी को कोड़े से पीट रही है. पिटाई के साथ महिला मौलवी को गाली भी दे रही है. वहीं, बेड पर मौलवी रोते-गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहा है. बंद कमरे में और भी लोग मौजूद थे.

फिलहाल, अब पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस टीम वीडियो में दिख रही महिला और पुरुष की खोजबीन कर रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, उक्त महिला के पहले भी इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं. वह अक्सर लोगों से मार-पिटाई करती है. हालांकि, अभी तक मौलवी को कोड़े से पीटने का करने का कारण सामने नहीं आया है.

आपको बता दें कि पूरा मामला अमेठी के जामो थाना के कस्बा का है. यहां की रहने वाली एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें महिला एक मौलवी को कोड़े मार रही है. कोड़े मारते समय वह कह रही है कि 'तुमने अपने पत्नी को मार डाला, 15 वर्षीय बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस कर मार डाला, रेप किया, तेरी कुंडली मेरे पास है, अब मेरे पास नशीली दवा लेकर आए हो.' महिला करीब दो मिनट के वीडियो में गाली के साथ 12 कोड़े मारते नजर आ रही है.

मामले में थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया की वीडियो संज्ञान में आया है और दो लोगों की तलाश कर जांच की जा रही है. मौके पर शांति-व्यवस्था कायम है. वीडियो में एक महिला एक पुरुष की पिटाई कर रही है.

