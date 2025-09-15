अमेठी: पत्नी की प्रेमी से शादी कराने वाले पति की कहानी में नया ट्विस्ट, सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई

यूपी के अमेठी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया . कमरौली थाना क्षेत्र के दीना का पुरवा गांव में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है. पति ने खुद अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से मंदिर में शादी कराई और उसका हाथ खुशी-खुशी प्रेमी के हाथों में सौंप दिया. लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि खुद पत्नी ने अपने पति पर ही संगीन आरोप लगाए हैं.

शादी के कुछ महीने बाद ही बिगड़े हालात

जानकारी के अनुसार, शिव शंकर प्रजापति की शादी 2 मार्च 2025 को कमरौली थाना क्षेत्र के उत्तर गांव निवासी उमा प्रजापति से हुई थी. शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन गृहस्थ जीवन की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद दिक्कतें सामने आने लगीं. बताया जाता है कि उमा शादी के बाद भी अपने प्रेमी से संपर्क में बनी रही. वह लगातार फोन पर बातचीत करती और कई बार मिलने भी जाती. यही बात दोनों के वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बनने लगी.

पति का बड़ा फैसला

लगातार झगड़ों और रिश्ते में दरार बढ़ने के बाद पति ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया. शिव शंकर ने पत्नी के प्रेमी को बुलाया और मंदिर में दोनों की शादी करा दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पति ने अपनी आंखों के सामने पत्नी को माला पहनाई और प्रेमी से सिंदूर डलवाकर उसके हाथों में अपनी पत्नी का हाथ थमा दिया. पति का कहना है कि उसने यह कदम अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उठाया. उनका कहना था कि आए दिन ऐसे मामलों में खून-खराबा हो जाता है, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक रास्ता चुना.

कम से कम जान तो बच गई- पति

शिव शंकर का कहना है कि उसने यह कदम समाज और अपनी सुरक्षा को देखते हुए उठाया. उन्होंने कहा, “आजकल कई घटनाओं में पति-पत्नी के बीच प्रेमी के आ जाने से विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग जान तक गंवा बैठते हैं. मैंने सोचा कि अगर पत्नी को अपने प्रेमी के साथ ही रहना है तो उसकी मर्जी पूरी कर दी जाए. कम से कम मेरी जान तो बच गई.

कहानी में आया नया मोड़

लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. शादी के बाद खुद पत्नी ने आरोपों की झड़ी लगा दी. उमा का कहना है कि वह अपने पति शिव शंकर के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन उसके पति के किसी और महिला से संबंध हैं. उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से जबरन उसकी शादी कराई गई. उमा ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं. यह सब झूठ है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की. पुलिस ने दबाव डालकर हमें धोखा दिया और हमारे भाई से ही जबरन शादी करा दी. पति के ऊपर किसी और लड़की से जुड़ाव है, इसलिए वह मुझे फंसा रहा है.

प्रेमी ने भी लगाए पुलिस पर आरोप

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उमा के कथित प्रेमी विशाल ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. विशाल ने कहा कि पुलिस ने उसे जबरन उठा लिया और शादी करने के लिए दबाव बनाया. उसने बताया कि पुलिस ने उसके वाहन को जब्त कर लिया और उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया. विशाल का कहना था, मेरे ऊपर जबरन दबाव बनाया गया. पुलिसवालों ने हमें मारा-पीटा और शादी कराई. मेरी और लड़की की मर्जी नहीं थी.

पुलिस का पक्ष

इस पूरे विवाद पर कमरौली थाने के प्रभारी मुकेश ने बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और इस बात की पुष्टि के लिए उसने हलफनामा भी दिया है. थाना प्रभारी का कहना है कि पति-पत्नी के आरोप निराधार हैं और जांच में यह साफ हो जाएगा कि किसने सच बोला और किसने झूठ.

गांव में चर्चा का विषय

यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. गांव-गांव में लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कोई पति के फैसले को समझदारी बता रहा है तो कोई इसे मजबूरी का नाम दे रहा है. वहीं, पत्नी और प्रेमी के आरोपों ने इस घटना को और पेचीदा बना दिया है.

नतीजा क्या होगा

फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पति, पत्नी और प्रेमी तीनों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे. ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

