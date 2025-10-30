scorecardresearch
 

अमेठी: बहन से छेड़छाड़ का किया विरोध, पुलिस ने भाई को ही बना दिया आरोपी, जानें पूरा मामला

अमेठी में छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पुलिस ने उल्टा उसके भाई को ही आरोपी बना दिया. छात्रा ने बताया कि आरोपी उसे लगातार परेशान करता था. भाई के विरोध करने पर मारपीट भी हुई. परिवार कई दिनों से न्याय की मांग कर रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही. पुलिस का दावा है कि छेड़छाड़ गलत है और मारपीट के चलते केस दर्ज हुआ.

छात्रा के साथ छेड़छाड़ (Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
छात्रा के साथ छेड़छाड़ (Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)

उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक छात्रा ने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय छात्रा के भाई को ही आरोपी बना दिया. मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता अमेठी में पढ़ाई और कोचिंग के लिए आती थी. इसी दौरान गांव का रहने वाला आरोपी शैलेश सिंह उससे आए दिन रास्ते में छेड़छाड़ करता था और फब्तियां कसता था.

काफी समय तक परेशान होने के बाद छात्रा ने यह बात अपने भाई को बताई. भाई ने आरोपी से बात कर समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उल्टा भाई के साथ मारपीट कर दी और गलत फोटो वायरल करने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद छात्रा और उसका भाई 24 अक्टूबर को थाने पहुंचे और शिकायत दी.

छात्रा के साथ छेड़छाड़ा

परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत स्वीकार तो कर ली, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव बनाने लगी और शिकायत पत्र लेकर वापस भेज दिया. जब पीड़ित पक्ष ने समझौता करने से मना कर दिया, तो पुलिस ने आरोपी शैलेश से ही शिकायत लेकर छात्रा के भाई के खिलाफ ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया. परिवार का कहना है कि वह पिछले एक सप्ताह से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

पीड़ित छात्रा के भाई के खिलाफ केस दर्ज

छात्रा का कहना है कि वह न्याय चाहती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं छात्रा के भाई ने भी बताया कि वह अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन उस पर ही केस दर्ज कर दिया गया. इस मामले में थाना प्रभारी रवि सिंह का कहना है कि छेड़छाड़ की शिकायत गलत है और छात्रा के भाई ने ही आरोपी के साथ मारपीट की थी, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
