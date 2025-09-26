इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई, 18 छात्र निलंबित, 16 अक्टूबर तक देने होगा जवाब

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में स्थित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रैगिंग के आरोप में 18 छात्रों को निलंबित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह द्वारा रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद की गई.

शिकायत के बाद प्रॉक्टर कार्यालय ने सख्ती दिखाते हुए इन छात्रों को निलंबित किया है - अभिषेक वर्मा (बी.ए. द्वितीय वर्ष), हर्ष दुबे (बी.ए. द्वितीय वर्ष), आयुष कुमार (बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष), धनराज सिंह (बी.एस.सी. प्रथम वर्ष), उज्जवल सिंह (बी.ए. द्वितीय वर्ष), उत्कर्ष कौशिक (बी.ए. तृतीय वर्ष), दीप प्रकाश (बी.ए. द्वितीय वर्ष), आयुष कुमार (बी.ए. द्वितीय वर्ष), गगन सोनी (बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष), शक्ति स्वरूप (बी.ए. द्वितीय वर्ष), अमरेश कुमार (बी.ए. द्वितीय वर्ष), अमरनाथ (बी.ए. तृतीय वर्ष), शशांक वर्मा (बी.ए. द्वितीय वर्ष), आयुष कुमार (बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष), विपिन सोनी (बी.ए. द्वितीय वर्ष), अजय (बी.ए. द्वितीय वर्ष), सूर्यांश सिंह (बी.ए. तृतीय वर्ष) और जय किशन (बी.ए. द्वितीय वर्ष).

जवाब देने की अंतिम तिथि

निलंबित छात्रों को 16 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है. इस तिथि को सभी छात्रों को अपने अभिभावक और परिचय पत्र के साथ दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि रैगिंग जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक शिक्षा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके. यह कार्रवाई अन्य छात्र समुदाय के लिए एक संदेश भी है कि यूनिवर्सिटी में अनुशासन और छात्र सुरक्षा सर्वोपरि है.

