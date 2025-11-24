अलीगढ़: नशे में 'टुन्न' सिपाही का अस्पताल में ड्रामा, डॉक्टर से ब्रीथ एनालाइजर छीना; SSP ने किया सस्पेंड

यूपी के अलीगढ़ में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत हेड कॉन्स्टेबल सुनील कुमार ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा किया. मेडिकल जांच के दौरान उन्होंने डॉक्टर से ब्रीथ एनालाइजर मशीन छीन ली और अभद्रता की. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने कॉन्स्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
नशे में धुत हेड कॉन्स्टेबल ने किया हंगामा
हेड कॉन्स्टेबल सुनील कुमार अलीगढ़ पुलिस लाइन में तैनात थे. बीते दिनों वह ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में थे. अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें मेडिकल जांच के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल लाया गया. इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने जब उनसे ब्रीथ एनालाइजर मशीन में फूंक मारने को कहा, तो सुनील कुमार ने हंगामा करना शुरू कर दिया.
मशीन छीनकर बोले- 'मशीन खराब है, सांस सही है'
वायरल वीडियो के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल ने डॉक्टरों से अभद्रता करते हुए मशीन छीन ली. उन्होंने दावा किया कि मशीन खराब है और उनकी सांस जांच सही है. कॉन्स्टेबल ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ भी अनुचित व्यवहार किया, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने से पुलिस की किरकिरी हुई.
एसएसपी का एक्शन: हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड
इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने त्वरित कार्रवाई की. उन्होंने हेड कॉन्स्टेबल सुनील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया/ इसके साथ ही, निलंबित कॉन्स्टेबल के विरुद्ध विभागीय जांच भी बैठा दी गई है. एसएसपी ने यह कदम नशे में दुर्व्यवहार और ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता के कारण उठाया है.