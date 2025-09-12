सिख पगड़ी में नजर आए अखिलेश यादव, नेपाल हिंसा का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेपाल में बने हालात का जिक्र करते हुए कहा है कि एक पहलू देखकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता. उन्होंने कहा कि जिस जेनरेशन की बात हो रही है, वह भी सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे थे. अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हमारे पड़ोसी देश होने चाहिए. ये सरकार कई बार विदेश नीति के फ्रंट पर फेल हुई. वह लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

सपा प्रमुख ने आगे कहा कि आसपास के देशों में जनता सड़क पर दिखाई दी. ऐसी वोट चोरी होगी, तो शायद यहां भी दिखाई दे. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर निर्देश दिए हैं. हमें यह भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा और बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा. अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. वोट चोरी बड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की वोट चोरी कहीं भी न हो.

संजीव बालियान की ओर से कॉस्टिट्यूशन क्लब चुनाव में अपनी ही पार्टी के साथी पर वोट चोरी के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह के चुनाव की बात वह कर रहे हैं, वह अलग चुनाव है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि वे (बीजेपी) जब वोट चोरी से यहां नहीं जीत सकते थे, तब अपनी जाति के लोगों को लगाकर रिवॉल्वर निकलवा दी. यह पूरा देश जानता है. कुंदरकी के उपचुनाव में क्या जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश नहीं दिए गए थे? रामपुर और मीरापुर उपचुनाव में क्या हुआ था.

अखिलेश यादव लाल रंग की सिख पगड़ी पहन सिख समाज के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे. उन्होंने पगड़ी पहनाने के लिए सिख समाज के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार बनने पर हम उनकी ओर से दिए गए ज्ञापन में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उन पर विचार करेंगे. अखिलेश ने सिख समाज को राजनीतिक तौर पर भी सम्मान देने का वादा किया और कहा कि नेता जी (मुलायम सिंह यादव) ने भी कैबिनेट मंत्री बनाकर सिख समाज को सम्मानित करने का काम किया था.

उन्होंने अपनी लाल रंग की सिख पगड़ी को लेकर कहा कि यह खुशी के मौके पर पहनाई जाती है. हम सरकार बनाने जा रहे थे. अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक और आर्थिक से लेकर किसानी तक, हर पहलू पर सपा सिख भाइयों के साथ खड़ी दिखाई देगी. सपा हर उस व्यक्ति के साथ रहेगी, जो पीड़ित होगा.

उन्होंने सिख समाज के शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समुदाय ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, इनकी बहादुरी के चर्चे हर जगह हैं. इंग्लैंड हो या अमेरिका, सिख समाज के लोगों ने अपने टैलेंट से नया मुकाम बनाया है. हमारी सरकार बनी तो सिखों पर दर्ज एक-एक मुकदमा वापस ले लिया जाएगा. अखिलेश ने आगे कहा कि पंजाब में बाढ़ से जितना नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, खेती का नुकसान हुआ है, जानवर का नुकसान हुआ है. हमारी अपील है कि पूरी भरपाई होनी चाहिए.

'बीजेपी सरकार की विदाई के बाद ही ठीक होगा स्वास्थ्य विभाग'

यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक श्रीवास्तव परिवार में डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे जान चली गई. समय-समय पर यूपी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. अन्य विभागों में भी लूट मची हुई है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी हमला बोला और कहा कि उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे.

अखिलेश ने कहा कि सैफई जैसी मेडिकल यूनिवर्सिटी खराब कर दी. केजीएमयू से लोग कहां-कहां प्रोफसर बन रहे हैं, लेकिन इन अस्पतालों की हालत क्या है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जब जाएगी, स्वास्थ्य विभाग तब ही सही होगा. गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से मौत और लाठीचार्ज पर अखिलेश ने प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही है.

उन्होंने कहा कि हिरासत में मौत की घटनाएं गुजरात के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को इस घटना के बाद दर्द समझ आया होगा. इस घटना के पीछे कौन है, यह समझना होगा. यूपी में अपहरण और डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बढ़ गए हैं.

अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने एबीवीपी का नाम लिए बिना उसके कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का भी उल्लेख किया और कहा कि अभी कुछ दिन पहले अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था. इसके बाद अंदर ही अंदर समझौते हुए. सब जान गए कि अंदर कुछ झगड़ा चल रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक लोग सीएम आवास पर जहर खा रहे हैं, आज भी खाया. हमारा पार्टी कार्यालय भी नहीं बचा. सिस्टम को खराब किसने किया है.

अखिलेश ने राहुल गांधी पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की टिप्पणी को लेकर सवाल पर कहा कि वह कांग्रेस के साथ थे. उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप पहले हमारे साथ भी रहे हैं. तब यह ठेकेदार थे. यह खोखले लोग हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं. अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि बेबी रानी मौर्य गवर्नर थीं. उनको सीएम बनाने के लिए लाया गया था.

उन्होंने कहा कि अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, बेबी रानी मौर्य का वही अपमान करा रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा किए आईएएस को अपने कमीशन के चक्कर में अंडरग्राउंड होना पड़ गया. सपा प्रमुख ने महंगाई को लेकर तंज करते हुए कहा कि दिवाली तक और सोना खरीद लो, इसकी कीमतें दो लाख के पार जा रही हैं. कोई सोना बहुत इकठ्ठा कर रहा है.

