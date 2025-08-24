राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होंगे अखिलेश यादव, PC में किया ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी-तेजस्वी यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हैं, जिसमें आने वाले दिनों में अखिलेश यादव शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वह इंडिया गठबंधन की यात्रा में शामिल होंगे. उन्होंने स्पष्ट कहा, "मैं इंडिया गठबंधन की यात्रा में जाऊंगा."

चुनाव प्रक्रिया पर भी अखिलेश ने गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चुनाव में गड़बड़ी होने पर DM के पीछे छिप रहा है और DM लोग CEO के पीछे छिप रहे हैं. अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों और कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है - नाम जुड़वाना, वोट डलवाना और गिनवाना सब करना पड़ रहा है.

पार्टी से निकाली गईं विधायक पूजा पाल के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि जो व्यक्ति एक दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उन्हें विपक्षी पार्टी के नेताओं से खतरा बताया जा रहा है. उन्होंने कहा, "जब वह हमारे साथ कई सालों तक रही तब खतरा नहीं था, अब खतरा क्यों हो गया?" अखिलेश ने साफ किया कि इस मामले की जांच जरूरी है और इसी कारण उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है, क्योंकि उन्हें यूपी सरकार पर भरोसा नहीं है.

किसानों को नहीं मिल रहा खाद, सरकार बताए कहां है खाद- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर भी कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार चल रही है या नहीं, यह समझ में नहीं आ रहा. किसान खाद की कमी के कारण लाइनों में लगे हुए हैं और कई बुजुर्ग किसानों की जान चली गई. उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार बताए कि खाद कहां है. उन्होंने जंगलों से सटे जिलों में हो रही घटनाओं का भी जिक्र किया. बिजनौर, पीलीभीत और सीतापुर समेत कई इलाकों में गुलदार द्वारा किसानों और बच्चों पर हमले हो रहे हैं, जिनसे लोगों की जान जा रही है. अखिलेश ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर भी चुप है.

स्कूलों के मर्जर को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप

शिक्षा के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के मर्जर का फैसला लिया गया था, वे आज तक नहीं खुले. सरकार फ्लोर ऑफ हाउस में गलत बयान दे रही है. उन्होंने कहा कि PDA की पाठशाला में बच्चों को भेजने वालों पर FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने साफ किया कि PDA में 'D' का मतलब दिव्यांग भी है.

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग गुंडई करते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. कानपुर में बीजेपी के करीबी अखिलेश दुबे के पकड़े जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह भाग नहीं पाया, वरना IAS अफसरों की तरह बच निकलता.

