'अखिलेश यादव एक कंफ्यूज लीडर, यूपी में सपा-भाजपा विकल्प नहीं ', बोले स्वामी प्रसाद मौर्य

स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और भाजपा के 'गुंडाराज' में कोई अंतर नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों में जनता पर जुल्म हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश के लिए कोई विकल्प नहीं हैं. मौर्य अपने लोक मोर्चा को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया.

स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव (File Photo)
स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव (File Photo)

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है. इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा है. 'संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा' लेकर चंदौली पहुंचे मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कंफ्यूज लीडर हैं. 

पीडीए की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कंफ्यूज हो, उसके बारे में क्या कहें. जो कभी 'पी' का मतलब पिछड़ा बताए तो कभी 'पी' का मतलब पंडित बताए, कभी 'डी' का मतलब दलित तो कभी 'डी' का मतलब डिंपल यादव बताए, कभी 'ए' का मतलब आदिवासी और कभी 'ए' का मतलब अगड़ा बताए... तो स्वाभाविक रूप से वो कंफ्यूज ही समझा जाएगा. ऐसे में वह अपनी पार्टी को क्या दिशा दे सकता है और प्रदेश को क्या दिशा दे सकता है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के PDA धोखा और छलावा बताया है.

स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी वह इस गलतफहमी में है कि अभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है. 

मौर्य ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के गुंडाराज और योगी सरकार के गुंडाराज में कोई अंतर नहीं है. समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जनता की पिटाई होती थी, जनता लूटी जाती थी और खेत खलिहान पर कब्जा किया जाता था और आज भी वही आलम है. इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए सपा और भाजपा कोई विकल्प नहीं है. विकल्प के रूप में हमारा लोक मोर्चा सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहा है.
 

