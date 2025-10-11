scorecardresearch
 

'सच्चाई दिखाने में क्या गलत है?', फेसबुक पेज ब्लॉक के एक्शन पर भड़के अखिलेश, बीजेपी को घेरा

अखिलेश यादव ने फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होने पर भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बलिया की घटना एक सच्ची घटना थी और सच्चाई दिखाने में गलत क्या है. अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जातीय अत्याचार और पत्रकारों पर हमलों का हवाला देते हुए निशाना साधा.

फेसबुक पेज ब्लॉक होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा. (File Photo: PTI)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किए जाने पर नाराजगी जताई और भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि फेसबुक ने उनके अकाउंट पर 'एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वॉयलेशन' की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है.

'सच्चाई दिखाने में गलत क्या है?'

अखिलेश ने सवाल उठाया कि 'आखिर यह शिकायत किस बात की थी? जिस घटना का जिक्र था, वह बलिया की सच्ची घटना थी, जिसमें एक युवती और सांसद से जुड़ा मामला था. जब सच्चाई दिखाई जाती है तो इसमें गलत क्या है?' उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में पत्रकारों की हत्या, उन्हें निर्वस्त्र कर पीटने और धमकाने जैसी घटनाएं हो रही हैं.

अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'भाजपा सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है, जालौन की घटना इसका ताजा उदाहरण है.' उन्होंने कहा कि अब उन्हें साफ समझ आ गया है कि 'जितना ज्यादा जमीन पर काम करेंगे, उतनी ही उनकी लड़ाई कामयाब होगी.'

'जब सरकार और मुख्यमंत्री की सोच बुलडोजर वाली हो...'

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 'जब सरकार और मुख्यमंत्री की सोच बुलडोजर वाली हो, तब ऐसा ही माहौल बनता है.' जेपी (जयप्रकाश नारायण) की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा कि आज वही परिस्थितियां हैं जैसी जयप्रकाश नारायण के समय थीं. उन्होंने कहा कि 'जिन कारणों से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, वे कारण आज भी मौजूद हैं.'

'हम JPNIC को बिकने नहीं देंगे'

अखिलेश ने कहा कि 'हम संकल्प लेते हैं कि JPNIC को बिकने नहीं देंगे, यह हमारी राजनीतिक और भावनात्मक पहचान है.' अखिलेश यादव ने रायबरेली में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या को लेकर भाजपा सरकार पर जातीय अत्याचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि 'हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या और रायबरेली में वाल्मीकि युवक की हत्या- यह जातीय अत्याचार की पराकाष्ठा है.'

TOPICS:

