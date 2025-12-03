VIDEO: हाइवे पर सड़क हादसे के बाद जाम में फंसे अखिलेश यादव, पीड़ित को दिए 1 लाख तब निकले, डीएम को फोन कर कही ये बात

यूपी के आजमगढ़ में रोडवेज बस की चपेट में आने से 50 वर्षीय महिला लालमुन्नी की मौत हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव रखकर आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया. इसी दौरान, घोसी जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाम में फंस गए. उन्होंने तत्काल पीड़ित परिवार को ₹1 लाख की सहायता राशि दी और मुआवजे के लिए अधिकारियों से बात की, जिसके बाद एक घंटे में जाम खुला.

आपको बता दें कि यह घटना लालमुन्नी (50) पत्नी जोखन के साथ मंगलवार को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी के पास आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर हुई. रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई. महिला की मौत से दुखी परिजनों और ग्रामीणों ने क्षुब्ध होकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया.

उधर, पूर्व विधायक स्व. सुधाकर सिंह के घर घोसी जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस एक किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए. उन्होंने तुरंत मृतका के पति जोखन राम से मुलाकात की और उन्हें ₹1 लाख का लिफाफा भेंट किया.

इसके साथ ही अखिलेश ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से फोन पर बात की और मुआवजे का आश्वासन दिलाया. उन्होंने परिवार से कहा कि ड्राइवर से समझौता न करें. पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "डीएम साहब ₹5 लाख देंगे, ₹2 लाख हम दे देंगे, बाकी सरकार मदद करेगी."

उन्होंने हाइवे पर जाम लगाए लोगों से कहा कि पुलिस ने उन्हें इधर आने से रोका, लेकिन फिर भी वह मदद के लिए आए. उन्होंने घोसी सांसद राजीव राय को निर्देश दिया कि बुधवार को क्षेत्रीय सपा विधायक भी परिवार से मिलकर ₹1 लाख का चेक प्रदान करें. प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद करीब एक घंटे में जाम समाप्त हो सका.

