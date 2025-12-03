scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: हाइवे पर सड़क हादसे के बाद जाम में फंसे अखिलेश यादव, पीड़ित को दिए 1 लाख तब निकले, डीएम को फोन कर कही ये बात

आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को रोडवेज बस की चपेट में आने से 50 वर्षीय लालमुन्नी की मौके पर मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग जाम कर दिया. इसी जाम में फंसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को ₹1 लाख की तत्काल सहायता दी और अधिकारियों से बात कर जाम खुलवाया.

Advertisement
X
सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों से बात करते अखिलेश यादव (Photo- Screengrab)
सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों से बात करते अखिलेश यादव (Photo- Screengrab)

यूपी के आजमगढ़ में रोडवेज बस की चपेट में आने से 50 वर्षीय महिला लालमुन्नी की मौत हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव रखकर आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया. इसी दौरान, घोसी जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाम में फंस गए. उन्होंने तत्काल पीड़ित परिवार को ₹1 लाख की सहायता राशि दी और मुआवजे के लिए अधिकारियों से बात की, जिसके बाद एक घंटे में जाम खुला.

आपको बता दें कि यह घटना लालमुन्नी (50) पत्नी जोखन के साथ मंगलवार को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी के पास आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर हुई. रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई. महिला की मौत से दुखी परिजनों और ग्रामीणों ने क्षुब्ध होकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. 

उधर, पूर्व विधायक स्व. सुधाकर सिंह के घर घोसी जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस एक किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए. उन्होंने तुरंत मृतका के पति जोखन राम से मुलाकात की और उन्हें ₹1 लाख का लिफाफा भेंट किया.

सम्बंधित ख़बरें

संचार साथी ऐप अनिवार्यता पर विपक्ष भड़का (Photo: PTI)
'कोई लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं करता...', संचार साथी ऐप को लेकर केंद्र पर बरसे केजरीवाल 
Akhilesh Yadav
SIR का विरोध करते करते अखिलेश यादव सपोर्टर क्यों बन गए? 
yogi adityanath akhilesh yadav rahul gandhi
सपा का जंगलराज... योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव की तैयारी में चला बिहार वाला दांव 
Akhilesh Yadav
UP- Bengal में BLO की जल्दबाजी पर Akhilesh का सवाल 
Akhilesh Yadav
'BLO गली-गली घूम रहे, इतनी जल्दी क्या है UP-बंगाल में...,' SIR की टाइमिंग पर अखिलेश के सवाल 

इसके साथ ही अखिलेश ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से फोन पर बात की और मुआवजे का आश्वासन दिलाया. उन्होंने परिवार से कहा कि ड्राइवर से समझौता न करें. पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "डीएम साहब ₹5 लाख देंगे, ₹2 लाख हम दे देंगे, बाकी सरकार मदद करेगी." 

Advertisement

उन्होंने हाइवे पर जाम लगाए लोगों से कहा कि पुलिस ने उन्हें इधर आने से रोका, लेकिन फिर भी वह मदद के लिए आए. उन्होंने घोसी सांसद राजीव राय को निर्देश दिया कि बुधवार को क्षेत्रीय सपा विधायक भी परिवार से मिलकर ₹1 लाख का चेक प्रदान करें. प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद करीब एक घंटे में जाम समाप्त हो सका.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement