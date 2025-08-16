scorecardresearch
 

'अमेरिका और जापान में भी बैलट चलता है...ईवीएम नहीं', अखिलेश यादव ने EC पर फिर उठाया सवाल

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर समय-समय पर उंगलियां उठी हैं. चाहे कोई भी चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर फिर उठाया सवाल.(File Photo: ITG)
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर समय-समय पर उंगलियां उठी हैं. चाहे कोई भी चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए. चुनाव आयोग के फैसलों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है. लोग संतुष्ट नहीं हैं. वोट चोरी के खिलाफ इंडिया अलायंस लड़ रहा है.

अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी बैलट चलता है: अखिलेश यादव

विपक्ष की बातें कोर्ट ने भी मानी है. यूपी के चुनावों में भी बहुत बार उंगली उठी है. चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं. ईवीएम में दिक्कतों की खबरें आती हैं. बैलट की मांग हमेशा रही है. अमेरिका, जर्मनी और जापान में भी बैलट चलता है...ईवीएम नहीं.

यह भी पढ़ें: रायबरेली में हुए 'थप्पड़ कांड' के बाद BJP पर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले- हमले के वक्त गूंगी-अंधी बनी रही पुलिस; अखिलेश यादव पर भी भड़के


अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से आई है तब से फर्जी काम बढ़ गए हैं. बीजेपी के इंजन बहुत हैं. पता नहीं इनके पास कितने इंजन हैं, जो एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं. बीजेपी वाले दूसरे के काम को अपना काम बताने का काम करते हैं. BJP की कोई विचारधारा नहीं है. इनकी विचारधारा है कि सिर्फ कुर्सी पर बने रहें. सेक्यूलर रास्ते पर नहीं चल रहे हैं बीजेपी वाले.

बीजेपी को हम लोग हटाएंगे: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार वाली पार्टी है. हम लोग बीजेपी को हटाएंगे. बीजेपी किसी भी मामले में कुछ भी झूठ बोल सकती है. जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बारे में पीएम मोदी बोल रहे हैं. यानि कि बीजेपी कमजोर हो रही है. अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक निजी अस्पताल द्वारा पथरी का इलाज कराने के लिए गए मरीज की किडनी निकालने वाले हॉस्पिटल का भी जिक्र किया. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जाएगी तभी अच्छा इलाज होगा. 

---- समाप्त ----
