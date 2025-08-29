'RSS में नीचे से ऊपर तक रं**वों की फौज', यह क्या बोल गए यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत को लेकर अभद्र टिप्पणी की है. उनकी इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. दरअसल, वाराणसी पहुंचे अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि 'RSS में नीचे से ऊपर तक रं**वों की फौज भरी हुई है...'

बता दें कि अजय राय की ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने सभी भारतीयों को तीन बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी. राय ने कहा कि संघ वालों को पहले खुद शादी करनी चाहिए. फिर उन्हें देश के लोगों को नसीहत देनी चाहिए. बकौल अजय राय- संघ प्रमुख को दिशा निर्देश लागू करना चाहिए कि RSS के सभी लोग शादी करें.

उधर, भाजपा ने अजय राय के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे कांग्रेस की 'निम्न स्तरीय राजनीति' बताया है. इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

गौरतलब है कि राय का यह बयान उस समय आया है, जब कुछ ही टाइम बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले बिहार में कांग्रेस-आरजेडी की रैली में पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र कमेंट किया गया था. जिसपर आज पटना में जमकर बवाल हुआ. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पीएम के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया.

Advertisement

वहीं, अजय राय के आपत्तिजनक कमेंट मामले में भाजपा के नेताओं ने उनकी टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि यह कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के लिए करना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने और अजय राय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि, कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

---- समाप्त ----