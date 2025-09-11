scorecardresearch
 

यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट, PM मोदी के दौरे के मद्देनजर लखनऊ पुलिस का एक्शन

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया है. पीजीआई पुलिस ने लखनऊ में आलमबाग स्थित उनके आवास पर निगरानी बढ़ा दी है. अजय राय ने पहले ही प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करने की घोषणा की थी. मोदी के दौरे के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और दोनों देशों के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी.

लखनऊ में हाउस अरेस्ट हुए यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (File Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. पुलिस ने लखनऊ के आलमबाग स्थित उनके आवास पर एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि अजय राय ने पहले ही प्रधानमंत्री के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था.

अजय राय ने किया था विरोध प्रदर्शन का ऐलान

पीजीआई पुलिस टीम बुधवार सुबह से ही अजय राय के आवास के बाहर तैनात है. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. अजय राय लंबे समय से वाराणसी में सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं.

अजय राय

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (गुरुवार) अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे. इस दौरान उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा, वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा.

कांग्रेस ने हाउस अरेस्ट का किया विरोध

वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अजय राय का हाउस अरेस्ट लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. उनका आरोप है कि सरकार विरोध की आवाज को दबाना चाहती है. वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ एहतियातन कदम है ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

अजय राय

फिलहाल अजय राय अपने आवास पर ही हैं और उनके बाहर समर्थकों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है. वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
 

