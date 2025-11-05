scorecardresearch
 

आगरा में PCS की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मां की साड़ी का फंदा बनाकर फांसी पर झूला, युवती समेत 4 पर FIR

आगरा में 25 वर्षीय PCS अभ्यर्थी सागर सिंह ने मां की साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. वह प्री पास कर चुका था. आत्महत्या की वजह मानसिक दबाव बताया जा रहा है. पड़ोस की युवती ने उस पर छेड़छाड़ का केस किया था, जिसमें ₹4 लाख देने के बाद भी युवती पक्ष ₹3 लाख की और मांग कर रहा था और धमका रहा था.

मृतक सागर सिंह (फाइल फोटो)
मृतक सागर सिंह (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के आगरा में पीसीएस की तैयारी कर रहे एक युवक ने अपनी मां की साड़ी का फंदा गले में डालकर आत्महत्या कर ली. 25 साल का सागर सिंह अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था. देर रात लगभग 10 बजे वह घर लौटा और कुछ ही समय बाद कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया. जब परिजन अंदर पहुंचे तो वह बेहोशी की हालत में लटका मिला. 

सागर सदर इलाके के महादेव नगर का रहने वाला था. उसने बीएससी करने के बाद पीसीएस की तैयारी शुरू की थी. जानकारी के अनुसार, वह प्री एग्जाम पास कर चुका था और मेंस की तैयारी कर रहा था. 15 दिन पहले ही वह दिल्ली से कोचिंग करके लौटा था. 

बताया जा रहा है कि सागर पिछले कुछ समय से मानसिक दबाव में था. पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सागर के पिता और मां को भी शामिल कर लिया गया था. आरोप है कि समझौते के नाम पर युवती पक्ष ने पहले 4 लाख रुपये की मांग की थी, जो परिवार ने दे दिए. उसके बाद एफआर एक्सेप्ट कराने के लिए दोबारा 3 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. साथ ही परिवार को घर छोड़ने की धमकियां भी मिल रही थीं. इससे सागर तनाव में आ गया था. 

मृतक सागर के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. उसी नोट के आधार पर सागर के पिता ने युवती, उसके पिता, उसकी मां और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक सदर ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है. साक्ष्य संकलन, जांच, आरोपियों से पूछताछ पड़ताल का काम चल रहा है. दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
