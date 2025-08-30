UP: लाइब्रेरी जा रही युवती से मोबाइल लूट, 4 घंटे में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में मोबाइल छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की है. दोनों आरोपी पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं.

दरअसल, घटना 28 अगस्त की सुबह लगभग 8:45 बजे की है. एक युवती पढ़ाई के लिए न्यू आगरा कॉलोनी स्थित लाइब्रेरी जा रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए. शिकायत दर्ज होने पर थाना न्यू आगरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस ने मोबाइल लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम गठित की.

इसके बाद अगले ही दिन यानी 29 अगस्त को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान हर्ष राय उर्फ गोलू पुत्र राजेंद्र दिवाकर और तर्केश उर्फ काले पुत्र शनि निवासी आगरा के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से हाल की वारदात में छीने गए 5 मोबाइल और पहले की लूट के 2 मोबाइल मिले.

साथ ही अपराध में प्रयुक्त अपाचे बाइक भी जब्त की गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी आगरा शहर के कई थानों में मोबाइल लूट और अन्य वारदातों में वांछित रहे हैं.

मामले को लेकर पुलिस ने कही ये बात

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आरोपियों को चार घंटे के भीतर दबोचने में सफलता मिली है. दोनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीपीएस की बढ़ोतरी करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया. इस कार्रवाई से इलाके में मोबाइल लूट की वारदातों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.

