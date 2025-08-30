scorecardresearch
 

Feedback

UP: लाइब्रेरी जा रही युवती से मोबाइल लूट, 4 घंटे में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार

आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में लाइब्रेरी जा रही युवती से मोबाइल लूटने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने महज चार घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से सात मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक बरामद हुई है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी कई थानों में वांछित हैं और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.

Advertisement
X
7 मोबाइल और अपाचे बाइक बरामद.(Photo: Arvind Sharma/ITG)
7 मोबाइल और अपाचे बाइक बरामद.(Photo: Arvind Sharma/ITG)

उत्तर प्रदेश के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में मोबाइल छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की है. दोनों आरोपी पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं.

दरअसल, घटना 28 अगस्त की सुबह लगभग 8:45 बजे की है. एक युवती पढ़ाई के लिए न्यू आगरा कॉलोनी स्थित लाइब्रेरी जा रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए. शिकायत दर्ज होने पर थाना न्यू आगरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस ने मोबाइल लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम गठित की.

यह भी पढ़ें: यूपी: सड़क हादसे में आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की मौत, एक्सप्रेसवे पर बस से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार

सम्बंधित ख़बरें

car removed from highway after accident (Photo: ITG)
सड़क हादसे में आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की मौत, बस से जा भिड़ी कार 
Agra businessman Prakhar Garg arrested along with wife (file photo)
आगरा: बिजनेसमैन प्रखर गर्ग पर एक्शन, पत्नी समेत धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार  
Shiv Bansal (left) and Kartik (right) victims of Jammu landslide (Photo: ITG)
वैष्णो देवी दर्शन को गए यूपी के 2 युवक लैंडस्लाइड का शिकार, एक की मौत-दूसरा लापता 
Jan Shatabdi Express was saved from an accident in Agra due to the presence of mind of the loco pilot
जनशताब्दी को असुरक्षित ट्रैक पर मोड़ा, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, 2 सस्पेंड 
Teenage beauties from 24 countries reached Taj Mahal
'ओह माय गॉड, वाह ताज...', ताजमहल को देख बोलीं मिस टीन इंटरनेशनल की 24 सुंदरियां 

इसके बाद अगले ही दिन यानी 29 अगस्त को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान हर्ष राय उर्फ गोलू पुत्र राजेंद्र दिवाकर और तर्केश उर्फ काले पुत्र शनि निवासी आगरा के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से हाल की वारदात में छीने गए 5 मोबाइल और पहले की लूट के 2 मोबाइल मिले.

Advertisement

साथ ही अपराध में प्रयुक्त अपाचे बाइक भी जब्त की गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी आगरा शहर के कई थानों में मोबाइल लूट और अन्य वारदातों में वांछित रहे हैं.

मामले को लेकर पुलिस ने कही ये बात

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आरोपियों को चार घंटे के भीतर दबोचने में सफलता मिली है. दोनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दर्ज मुकदमे में धारा 317(2) बीपीएस की बढ़ोतरी करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया. इस कार्रवाई से इलाके में मोबाइल लूट की वारदातों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement