आगरा: कार सवारों ने किसान को बांधकर कार की डिक्की में डाला, पुलिस चौकी पहुंचते ही मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां कार सवार कुछ लोग एक किसान को हाथ-पैर और मुंह बांधकर कार की डिक्की में डालकर सीधे पुलिस चौकी ले आए. अचानक घटी इस घटना से चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए.
जानकारी के अनुसार, पीड़ित किसान की पहचान हरदेव निवासी गांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हरदेव का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था. विवाद के बाद पत्नी नाराज होकर मायके सादाबाद चली गई थी. इसी बात से गुस्साए पत्नी के भाइयों और हरदेव के बेटे ने मिलकर किसान पर हमला कर दिया.
हाथ-पैर और मुंह बांधकर कार की डिक्की में डाला
घटना के दौरान आरोपियों ने हरदेव को पकड़कर उसके हाथ-पैर और मुंह बांध दिए और जबरन कार की डिक्की में डालकर चौकी ले आए. थोड़ी ही देर में हरदेव के परिजन भी चौकी पहुंच गए और वहां कार सवार आरोपियों से भिड़ गए। पुलिस ने तुरंत दोनों पक्षों को अलग कराया और डिक्की से हरदेव को बाहर निकाला.
पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की
थाना प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदोरिया ने बताया कि हरदेव को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.