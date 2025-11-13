अदील के निकाह का कार्ड... यूपी से भी शामिल हुए थे कई लोग, डॉक्टर से ही हुई शादी

डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद ही डॉक्टरों के टेरर कनेक्शन का खुलासा हुआ. इस बीच अदील की शादी का कार्ड भी सामने आया है, अदील की शादी डॉक्टर के साथ ही 4 अक्टूबर को कश्मीर में हुई थी, और उसमें यूपी से कई डॉक्टर और स्टाफ सदस्य शामिल हुए थे.

अदील सहारनपुर की माणक मऊ कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था. जब AajTak की टीम वहां पहुंची, तो पड़ोसी ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए. ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने अदील को कम ही देखा. एक पड़ोसी ने बताया, वो रात को आता था और सुबह निकल जाता था. किसी से खास बातचीत नहीं करता था. न तो वो किसी की महफिल में शामिल होता था और न ही कभी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रात के वक्त उसके पास कुछ मिलने-जुलने वाले आते थे. यह बात अब जांच एजेंसियों के संदेह को और गहरा कर रही है.

शादी में भी शामिल हुए थे अस्पताल के साथी

डॉक्टर बाबर ने आगे बताया, शादी में मैं खुद गया था. अस्पताल के चार से पांच डॉक्टर और कुछ स्टाफ मेंबर भी गए थे. शादी बिल्कुल सामान्य लगी. वहां किसी तरह का कोई अजीब माहौल नहीं था. सब कुछ एक आम शादी की तरह था. मेहमान, खाना, रस्में. किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही हफ्तों बाद अदील का नाम इस तरह सुर्खियों में आएगा. अदील की शादी की तस्वीरें और शादी कार्ड अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कार्ड में दुल्हन का नाम भी डॉक्टर बताया जा रहा है. दोनों की शादी कश्मीर के एक मशहूर हॉल में संपन्न हुई थी, और परिवारवालों के साथ कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे.

जांच एजेंसियों के निशाने पर कई और नाम

सूत्रों के अनुसार, अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अदील की शादी में शामिल हुए लोगों में से किसी का कनेक्शन कश्मीर या दिल्ली नेटवर्क से तो नहीं है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अदील की शादी सिर्फ एक निजी रिश्ता थी या इसके पीछे कोई रणनीतिक मकसद भी था. शादी में शामिल कुछ डॉक्टरों को भी नोटिस भेजे गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कौन-कौन मौजूद था और शादी के दौरान क्या बातचीत हुई थी.

बाबर ने बताया अदील के बारे में

अदील की गिरफ्तारी के बाद जब AajTak ने उनके सहकर्मी डॉक्टर बाबर से बात की, तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. बाबर ने बताया कि अदील उनके साथ एक ही अस्पताल में काम करते थे और उनके व्यवहार में कभी कोई असामान्यता नजर नहीं आई. वे समय के बेहद पाबंद थे, रोज़ाना अपनी एक्टिवा स्कूटी से अस्पताल आते थे और मरीजों के साथ बहुत शालीनता से पेश आते थे.

बाबर के मुताबिक, अदील का स्वभाव इतना शांत था कि किसी को शक तक नहीं हो सकता था कि वो किसी साजिश या बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. वो हमेशा मुस्कुराकर बातें करता था, बहस या विवाद से हमेशा दूर रहता था. लेकिन एक चीज थी जो सबको हैरान करती थी वो अक्सर फोन पर कश्मीरी भाषा में बात करता था, और कोई नहीं समझ पाता था कि वो क्या बोल रहा है.

सामान्य डॉक्टर या साजिश का हिस्सा

डॉ. बाबर ने बताया कि जब मार्च महीने में अदील अस्पताल से जुड़ा, तो सभी ने उसे एक साधारण डॉक्टर की तरह ही देखा. उन्होंने कहा, हम सबको वही लगा कि नया डॉक्टर आया है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है. कभी देर नहीं की, कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की. मरीजों के लिए भी उसका रवैया बहुत अच्छा था. लेकिन अब जब श्रीनगर पुलिस ने अदील को गिरफ्तार किया, तो सब कुछ मानो बदल गया. एजेंसियों ने अस्पताल के कई डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ की है. बाबर कहते हैं, यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतना पढ़ा-लिखा और शांत इंसान किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है. अगर यह सच है तो यह वाकई चौंकाने वाली बात है.

गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हलचल, कई बड़े कनेक्शन सामने

अदील के कुछ कनेक्शन डॉक्टर परवेज़ और दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े लोगों से भी जोड़े जा रहे हैं. इसी बीच एटीएस ने लखनऊ स्थित डॉक्टर परवेज़ की कार को जब्त कर लिया है. जांच में पता चला है कि यह कार सहारनपुर से खरीदी गई थी, और उसके नंबर प्लेट पर वही सीरीज़ मिली जो अदील की एक्टिवा की थी. एटीएस को शक है कि इस कार का कनेक्शन हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट से हो सकता है. टीम ने इसे ध्यान में रखते हुए वाहन को सीज़ किया और कार के भीतर से कई दस्तावेज और एक यूनिवर्सिटी पास भी बरामद किया है. यह पास यूनिवर्सिटी के नाम पर जारी था और रोजमर्रा के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो.

कश्मीर से कनेक्शन की जांच तेज

श्रीनगर पुलिस ने अदील की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर में भी उसके ससुराल और पुराने दोस्तों के घरों पर दबिश दी है. वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं. हालांकि, अभी तक पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. जांच अधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि, मामला संवेदनशील है, और हर एंगल से जांच चल रही है.

लोगों के मन में उठ रहे सवाल

अदील की कहानी ने पूरे सहारनपुर को सन्न कर दिया है. लोग अब भी यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वास्तव में एक शिक्षित, डॉक्टर, और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हो? फिलहाल पुलिस और एटीएस दोनों टीमें सक्रिय हैं. डॉक्टर अदील से लगातार पूछताछ की जा रही है. श्रीनगर और सहारनपुर दोनों जगहों पर अलग-अलग टीमें उसकी गतिविधियों के डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल डेटा, और वित्तीय लेनदेन खंगाल रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में अदील की गतिविधियों और संपर्कों को लेकर कई और खुलासे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----