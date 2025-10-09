scorecardresearch
 

कानपुर ब्लास्ट केस में एक्शन: SHO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीओ को हटाया-ACP का ट्रांसफर, आतंकी साजिश से इनकार

कानपुर ब्लास्ट केस में लापरवाही के आरोप में SHO मूलगंज समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं और CO को हटाया गया है और ACP का ट्रांसफर कर दिया गया है. यह धमाका मेस्टन रोड पर एक खिलौने की दुकान में अवैध पटाखों के भारी स्टॉक (करीब 1 क्विंटल जब्त) के कारण हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे. पुलिस ने अवैध पटाखा मार्केट के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है.

कानपुर में पटाखों की वजह से हुआ था ब्लास्ट (Photo: Screengrab)
कानपुर में पटाखों की वजह से हुआ था ब्लास्ट (Photo: Screengrab)

कानपुर ब्लास्ट केस में पुलिसवालों पर एक्शन हुआ है. एसएचओ मूलगंज समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं. सीओ को भी हटा दिया गया है. साथ ही पुलिस कमिश्नर ने एसीपी का ट्रांसफर कर दिया है. दरअसल, शुरुआती जांच के मुताबिक ये ब्लास्ट अवैध पटाखों के कारण हुआ था. आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण पर ध्यान नहीं दिया, जिससे बुधवार शाम मार्केट में धमाका हुआ और आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए. 

आपको बता दें कि कानपुर के मेस्टन रोड पर कल देर शाम एक खिलौने की दुकान में धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे. जानकारी करने पर पता चला कि पटाखों के अवैध स्टॉक से ये घटना हुई. आसपास करीब 1 क्विंटल पटाखे अवैध तरीके से जमा कर रखे गए थे. फिलहाल, उन्हें जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने मिश्री बाजार के अवैध पटाखा मार्केट के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है. 

सीपी रघुबीर लाल ने बताया कि अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. आरोपी तारिक की तलाश की जा रही है. एक स्कूटी मालिक घायल है. कुल दो स्कूटी के ऊपर पटाखा रखा था. धमाके के बाद स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई. दूसरी स्कूटी चोरी की बताई जा रही है. उसकी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 गोदाम सील किए हैं. दर्जनों दुकानें सर्च की जा रही हैं. 

पुलिस ने दी ये जानकारी, आतंकी साजिश से इनकार

पुलिस अधिकारी के अनुसार, कानपुर के मेस्टन रोड पर कल रात 7:15 बजे खिलौने की दुकान में धमाका होने की वजह अवैध पटाखों का स्टॉक था, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे. पुलिस ने मौके से 1 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए हैं. इस मामले में परवेज और उसके बेटे समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि आरोपी तारिक की तलाश जारी है. 

प्रशासन ने लापरवाही मानते हुए SHO मूलगंज समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और CO को हटा दिया है. पुलिस ने दो गोदाम सील किए हैं और 18 दुकानों में तलाशी चल रही है. फोरेंसिक टीम ने इसे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया है और आतंकी साजिश की बात को खारिज किया है. 

