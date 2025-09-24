मिर्जापुर: मां दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली सरोज सरगम पर एक्शन, 15 बीघा सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त

हिंदू देवी-देवताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम को उसके पति राममिलन बिंद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस ने की है. यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा था और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. इस बीच प्रशासन ने गायिका और उसके पति की अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी जांच के बाद एक्शन लिया है.

अवैध संपत्ति की जांच और वन भूमि कब्जा मुक्त

सरोज सरगम और राममिलन बिंद की गिरफ्तारी के बाद मिर्जापुर तहसील प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए गढ़वा गांव में एक टीम भेजी. नायब तहसीलदार के नेतृत्व में वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच-पड़ताल की. इस दौरान लगभग 15 बीघा सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, जिस पर एक कच्चा मकान भी बना हुआ है. फिलहाल, जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है.

वहीं, इस मामले में एसएसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि सरोज सरगम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक आपत्तिजनक गाना अपलोड किया था, जिसमें मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे हिंदू समुदाय में भारी गुस्सा था. इसको लेकर मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

सरोज के पति राममिलन पर है ये आरोप

मंगलवार को मुख्य आरोपी सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार किया गया. राममिलन ही ऐसे आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और निर्देशन करता था. फिलहाल, साइबर और सर्विलांस टीम मामले की आगे की जांच कर रही है. उधर, सरोज के यूट्यूब चैनल से विवादित और आपत्तिजनक कंटेन्ट हटाने की भी मांग हो रही है.

यूट्यूब पर सरोज सरगम द्वारा अपने चैनल पर एक गाने का वीडियो अपलोड कर माँ दुर्गा के बारें में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। मड़िहान पुलिस द्वारा FIR पंजीकृत कर मुख्य आरोपी सरोज सरगम व उनके पति राममिलन बिन्द की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में #सोमेन_बर्मा #SSP_Mirzapur की बाइट- pic.twitter.com/6gBw8e5pHB — Mirzapur Police (@mirzapurpolice) September 23, 2025

हिंदू संगठनों में आक्रोश

मालूम हो कि शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो वायरल हो गए, जिसमें महिषासुर राक्षस पर गाए गए बिरहा गाने में मां दुर्गा के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, ये वीडियो पहले के हैं. इस घटना से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया. विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों की ओर से सरोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी.

बताया जा रहा है कि सरोज सरगम के खिलाफ मिर्जापुर के साथ-साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी आठ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. फिलहाल, यूपी पुलिस ने सरोज और उके पति राममिलन को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार समेत अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है.

