scorecardresearch
 

Feedback

मिर्जापुर: मां दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली सरोज सरगम पर एक्शन, 15 बीघा सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त

मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गायिका सरोज सरगम को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने न सिर्फ उसे और उसके पति को जेल भेजा है, बल्कि तहसील प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी है. जिसमें वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
मिर्जापुर पुलिस ने सरोज सरगम को किया अरेस्ट (Photo- Screengrab)
मिर्जापुर पुलिस ने सरोज सरगम को किया अरेस्ट (Photo- Screengrab)

हिंदू देवी-देवताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम को उसके पति राममिलन बिंद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस ने की है. यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा था और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. इस बीच प्रशासन ने गायिका और उसके पति की अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी जांच के बाद एक्शन लिया है. 

अवैध संपत्ति की जांच और वन भूमि कब्जा मुक्त

सरोज सरगम और राममिलन बिंद की गिरफ्तारी के बाद मिर्जापुर तहसील प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए गढ़वा गांव में एक टीम भेजी. नायब तहसीलदार के नेतृत्व में वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच-पड़ताल की. इस दौरान लगभग 15 बीघा सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, जिस पर एक कच्चा मकान भी बना हुआ है. फिलहाल, जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Mirzapur police arrested Saroj Sargam (Photo- ITG)
यूपी: मां दुर्गा को अपशब्द बोलने वाली सिंगर सरोज सरगम गिरफ्तार, पति को भी दबोचा  
फर्जी IG बनकर धमकाने वाला जालसाज गिरफ्तार 
fraudster arrested
मिर्जापुर में फर्जी IG बनकर इंस्पेक्टर और दारोगा को धमकाने वाला जालसाज गिरफ्तार 
Vikrant Massey Jitendra kumar
फिल्म 'मिर्जापुर' से विक्रांत मैसी हुए OUT! अब ये एक्टर बनेगा बबलू पंडित 
Mirzapur news
मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े ने गंगा में लगाई छलांग 

वहीं, इस मामले में एसएसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि सरोज सरगम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक आपत्तिजनक गाना अपलोड किया था, जिसमें मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे हिंदू समुदाय में भारी गुस्सा था. इसको लेकर मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. 

Advertisement

सरोज के पति राममिलन पर है ये आरोप

मंगलवार को मुख्य आरोपी सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार किया गया. राममिलन ही ऐसे आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और निर्देशन करता था. फिलहाल, साइबर और सर्विलांस टीम मामले की आगे की जांच कर रही है. उधर, सरोज के यूट्यूब चैनल से विवादित और आपत्तिजनक कंटेन्ट हटाने की भी मांग हो रही है. 

हिंदू संगठनों में आक्रोश 

मालूम हो कि शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो वायरल हो गए, जिसमें महिषासुर राक्षस पर गाए गए बिरहा गाने में मां दुर्गा के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, ये वीडियो पहले के हैं. इस घटना से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया. विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों की ओर से सरोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी. 

बताया जा रहा है कि सरोज सरगम के खिलाफ मिर्जापुर के साथ-साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी आठ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. फिलहाल, यूपी पुलिस ने सरोज और उके पति राममिलन को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार समेत अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement