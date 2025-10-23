विकुल चपराणा BJP से सस्पेंड, 3 साथी भी गिरफ्तार, पुलिस ने जोड़ी नई धाराएं... मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने के मामले में एक्शन तेज

मेरठ के तेज गढ़ी चौराहे पर व्यापारी को पीटकर सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में पुलिस ने तीन और युवकों को गिरफ्तार किया है. इस घटना के मुख्य आरोपी और भाजपा नेता विकुल चपराणा को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है. पुलिस अब विकुल को दोबारा गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और मुकदमे में कई नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

विकुल पर कसा शिकंजा, धाराएं बढ़ीं

आपको बता दें कि मामले के मुख्य आरोपी भाजपा नेता विकुल चपराणा को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है. पुलिस ने विकुल की दोबारा गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है. कानूनी शिकंजा कसते हुए मुकदमे में तीन और धाराएं- मार्ग अवरुद्ध करना, बलवा (दंगा) और कार में तोड़फोड़ जोड़ी गई हैं. इस घटना को लेकर राजनीति भी लगातार तेज होती जा रही है, जहां विपक्ष भी मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है.

पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज

इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे. घटना के वक्त पुलिस की मौजूदगी में मारपीट और अभद्रता हुई थी. इसी को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया है. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और सभी आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जानिए पूरी घटना

मालूम हो कि यह पूरी घटना तेज गढ़ी चौराहे के पास हुई थी, जहां भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे विकुल चपराणा का गाड़ी निकालने को लेकर कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था. आरोप है कि इसके बाद विकुल ने पुलिस की मौजूदगी में ही एक युवक को पीटा, गालीगलौच की और उसे सड़क पर नाक रगड़ने को मजबूर किया. इस दौरान विकुल ने मंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम भी लिया था.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने के बाद विकुल को गिरफ्तार कर लिया गया. राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा था कि जो भी गलत करेगा, योगी सरकार में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. अब पार्टी ने विकुल की सदस्यता रद्द कर दी है.

