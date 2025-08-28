scorecardresearch
 

अमरोहा: विवाहिता को दहेज के लिए पिलाया तेजाब, इलाज के दौरान 17 दिन बाद मौत

अमरोहा जिले में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को तेजाब पिलाने का मामला सामने आया. 17 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब हत्या की धाराओं में कार्रवाई की तैयारी कर रही है. घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

गुल फिजा (File Photo:BS Arya/ITG)
गुल फिजा (File Photo:BS Arya/ITG)

अमरोहा जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को तेजाब पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इलाज के दौरान 17 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद पीड़िता ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब हत्या की धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही है.

जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना इलाके के रहने वाले फुरकान की बेटी गुल फिजा की शादी करीब एक साल पहले अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के काला खेड़ा गांव के परवेज से हुई थी. शादी के बाद से ही पति परवेज, सास, ससुर और अन्य परिजन दहेज की मांग कर रहे थे. दहेज न मिलने पर गुल फिजा को प्रताड़ित किया जाता रहा.

इलाज के दौरान 17 दिन बाद मौत

आरोप है कि 11 अगस्त को ससुरालियों ने मिलकर विवाहिता को जबरन तेजाब पिला दिया. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया. 17 दिन तक इलाज चलने के बाद गुल फिजा की मौत हो गई.

विवाहिता को पिलाया गया था तेजाब 

पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पहले ही पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. अब विवाहिता की मौत के बाद हत्या की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
