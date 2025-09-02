scorecardresearch
 

बाराबंकी लाठीचार्ज के विरोध में भड़का ABVP, लखनऊ में किया जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे

बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लखनऊ में भी विरोध की लहर दौड़ गई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए गृह सचिव से मिलने की मांग की है.

यूपी विधानसभा के गेट से ABVP के लोगों को हटाती हुई पुलिस (Photo: Screengrab)
यूपी विधानसभा के गेट से ABVP के लोगों को हटाती हुई पुलिस (Photo: Screengrab)

लखनऊ में ABVP के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने बाराबंकी में हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मंगलवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कुछ छात्र विधानसभा के गेट तक पहुंच गए. इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की झड़प हुई. प्रदर्शनकारी छात्र बाराबंकी में अपने साथियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से नाराज थे. छात्रों ने कहा कि जब तक गृह सचिव उनसे मिलकर उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा. 

पुलिसवालों पर सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जो पूरी तरह से गलत है. छात्रों ने बाराबंकी में दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की. छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसने छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया. पुलिस दर्जनों छात्रों को गाड़ियों में भरकर ले गई. 

ABVP ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

आपको बता दें कि ABVP और दूसरे छात्र संगठनों से जुड़े छात्र आज यूपी विधानसभा के गेट नंबर- 2 के पास पहुंच गए. बीजेपी दफ्तर से निकलकर वे विधानसभा के गेट जा पहुंचे. पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक छात्र धरने पर बैठ चुके थे. मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई. बाराबंकी में एलएलबी के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र बेहद गुस्से में दिखे. हालांकि, पुलिस ने बलपूर्वक मौके से हटा दिया. फिलहाल, दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग करते हुए ABVP अब अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है. 

लाठीचार्ज मामले में हुआ ये एक्शन 

मालूम हो कि बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं और छात्रों की पिटाई के मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद स्थानीय सीओ को सस्पेंड कर दिया गया. साथ ही इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किया गया है. वहीं, IG रेंज अयोध्या को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है. 

गौरतलब है कि बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद भी एडमिशन लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सोमवार को लाठीचार्ज किया था. इस लाठीचार्ज में 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इससे नाराज छात्रों और कार्यकर्ताओं ने देर रात जमकर हंगामा किया. पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. अब छात्र लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 

