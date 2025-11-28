scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी सरकार का बड़ा फैसला... अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. नियोजन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती, इसलिए इसे आधिकारिक DOB डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता.

Advertisement
X
डेट ऑफ बर्थ को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया आदेश. (Photo: Representational)
डेट ऑफ बर्थ को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया आदेश. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth Certificate) के रूप में मान्य नहीं होगा. नियोजन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर तय नहीं होती है, इसलिए इसे आधिकारिक जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

नियोजन विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि नियुक्तियों, विभिन्न सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सत्यापन कार्यों में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल न किया जाए. आधार कार्ड बनवाते समय व्यक्ति की जन्मतिथि किसी मान्य दस्तावेज से सत्यापित नहीं की जाती. कई मामलों में यह स्वयं घोषित (self-declared) होती है. 

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड में अब सिर्फ फोटो और QR कोड... होने जा रहा बड़ा बदलाव, ये काम भी होंगे आसान!

सम्बंधित ख़बरें

एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
'अगर किसी विदेशी के पास आधार है, तो क्या वोट देने का अधिकार मिले?' SIR पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल 
aadhar card
डीएक्टिवेट किए गए 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर, UIDAI ने बताई वजह 
Aadhaar App
आधार कार्ड में अब सिर्फ फोटो और QR कोड... होने जा रहा बड़ा बदलाव 
बिहार के सुनीत कुमार को नोएडा में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है (photo ITG)
5 पैन, दो आधार और 20 खाते... RAW का अफसर बनकर घूमता रहा सुनीत 
Aadhaar App
नकली आधार कार्ड कैसे पहचानें? ये सरकारी ऐप करेगा मदद 

सरकार का यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है. UIDAI के अनुसार, आधार में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल से जारी किसी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से देना जरूरी नहीं है.

Advertisement

नियोजन विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के सभी विभाग तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड को DOB प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करना बंद करें. अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी दिशा-निर्देश जारी करें. 

सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस, सरकारी योजनाओं और किसी भी तरह की पहचान या उम्र संबंधित प्रक्रिया में अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में केवल मान्य दस्तावेज ही स्वीकार होंगे. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, नगर निकाय द्वारा जारी जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड या अन्य अधिकृत दस्तावेज शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement