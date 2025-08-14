scorecardresearch
 

झांसी में कुत्ते को बांधकर स्कूटी सवार ने घसीटा, बोला- बच्चों को काट रहा, इसलिए दूर ले जा रहा

Jhansi dog Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी पर दो शख्स बैठे हुए हैं और वह लंबी-सी रस्सी में कुत्ते को बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं. वहीं, कुत्ता स्वयं को बचाने का प्रयास करते हुए चिल्ला रहा था. 

कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटा.
उत्तर प्रदेश के झांसी में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है. जिसमें स्कूटी सवार एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों ने जब उसका वीडियो बनाया तो वह यह कहते हुए सुनाई दिया कि यह मोहल्ले में बच्चों को काट रहा था.

सोशल मीडिया पर 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो झांसी की रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी ( UP 93 AY 4561) पर दो शख्स बैठे हुए हैं और वह लंबी-सी रस्सी में कुत्ते को बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं. वहीं, कुत्ता स्वयं को बचाने का प्रयास करते हुए चिल्ला रहा था. 

यह देख कुछ पशु प्रेमियों ने विरोध करते हुए वीडियो बनाया तो स्कूटी सवार अभद्रता करने लगे. कहने लगे कि यह कुत्ता मोहल्ले में बच्चों को काट रहा है, इसलिए वह इसे ले जा रहे हैं. देखें Video:- 

सरेराह कुत्ते को घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अब तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. 

