scorecardresearch
 

Feedback

इंस्टाग्राम पर फिल्टर यूज करती थी 52 साल की रानी, फोटो देख दिल लगा बैठा 26 वर्षीय अरुण, फिर हुआ प्यार का खूनी अंत

मैनपुरी में एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक 52 वर्षीय महिला की हत्या के आरोप में उसके 26 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार किया है. इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती में जब महिला ने शादी और पैसे का दबाव बनाया, तो युवक ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

Advertisement
X
मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या का केस सुलझा (Photo: ITG)
मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या का केस सुलझा (Photo: ITG)

यूपी के मैनपुरी में 52 वर्षीय एक महिला अपने से आधी उम्र के लड़के के प्यार में पड़ गई. इंस्टाग्राम के जरिए दोनों नजदीक आए. चूंकि, महिला इंस्टाग्राम पर फिल्टर का इस्तेमाल करती थी इसलिए लड़के को उसकी उम्र का अंदाजा नहीं हुआ. लेकिन डेढ़ साल के अंदर ही महिला का यही प्यार उसकी जान का दुश्मन बन गया. लड़के ने गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया. करीब महीने भर बाद 'कातिल' पुलिस की पकड़ में आया है. उसने वारदात को अंजाम देने के पीछे की पूरी कहानी बताई है. 

फर्रुखाबाद की रहने वाली थी रानी, मैनपुरी में हुआ कत्ल 

दरअसल, मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान फर्रुखाबाद निवासी रानी के रूप में हुई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए तीन टीमों का गठन किया.  कड़ी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अरुण राजपूत को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की महिला से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी. अरुण  ने पूछताछ में बताया कि महिला अपनी उम्र छिपाने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करती थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Mainpuri news
मैनपुरी में कार सवार युवकों ने सिपाही को उठाया 
In broad daylight the policeman was taken away in a Baleno car in a filmy style
मैनपुरी में कार सवार युवकों ने फिल्मी स्टाइल में सिपाही को उठाया, पुलिस ने कराया सकुशल बरामद, Video 
car removed from highway after accident (Photo: ITG)
सड़क हादसे में आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की मौत, बस से जा भिड़ी कार 
Mainpuri news
मैनपुरी में बेइज्जती पर शख्स ने दी जान 
Man killed himself
'मंदिर की सफाई करने क्यों नहीं आया...?', मारपीट और बेज्जती से आहत शख्स ने दी जान 
हत्यारोपी प्रेमी अरुण राजपूत पुलिस की गिरफ्त में

मैनपुरी पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला रानी (52) और आरोपी अरुण राजपूत (26) की दोस्ती करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी. रानी के चार बच्चे भी हैं. दोस्ती के बाद दोनों के बीच पैसे का लेन-देन शुरू हो गया. एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने अपनी उम्र छिपाने के लिए इंस्टाग्राम पर फिल्टर का इस्तेमाल किया था, जिससे आरोपी उसके झांसे में आ गया. बाद में महिला ने अरुण पर शादी करने और अपने दिए डेढ़ लाख रुपये वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. 

Advertisement

शादी और पैसे के दबाव से हुई हत्या

आरोपी अरुण राजपूत ने पुलिस को बताया कि वह महिला के लगातार दबाव से परेशान था. 10 अगस्त को उसने रानी को मैनपुरी बुलाया.  खरपरी बंबा के पास झाड़ियों में दोनों मिले, जहां रानी ने फिर शादी करने और पैसे लौटाने की बात कही और पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी. गुस्से में आकर अरुण ने रानी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने रानी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिससे आरोपी का पता चला. 

आरोपी प्रेमी गिरफ्तार, मोबाइल बरामद

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी अरुण राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से महिला के दो मोबाइल भी बरामद हुए हैं. एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी ने हत्या के बाद महिला के मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement