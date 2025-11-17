नोएडा में रिटायर्ड कर्नल के बैंक खातों से उड़ाए 28 लाख, ऐसे साइबर ठगी को दिया अंजाम

नोएडा में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. ठगों ने सेक्टर-28 निवासी एक रिटायर्ड कर्नल से 28 लाख 87 हजार रुपये पार कर दिए. पीड़ित का नाम गोपाल कन्नाल है. उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच सेक्टर-36 में शिकायत दर्ज कराई है.

रिटायर्ड कर्नल कन्नाल के द्वारा दिए गए शिकायत के अनुसार, ठगी 7 नवंबर 2025 की रात 9 बजे से 10:15 बजे के बीच हुई. उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दोनों खातों से 13 क्रेडिट कार्ड पेमेंट और 7 IMPS ट्रांसफर हुए. ये सभी ट्रांजेक्शन उनकी जानकारी के बिना किए गए.

पीड़ित का कहना है कि 7 नवंबर की दोपहर एक व्यक्ति राहुल, जिसने खुद को IGL कर्मचारी बताया, ने उन्हें एक APK फाइल भेजी थी. इसके बाद ही उनके खाते से पैसे निकलने लगे. इस ठगी का पता उन्हें 10 नवंबर की शाम एसएमएस के जरिए लगा.

कर्नल कन्नाल ने बताया कि उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क किया और सभी अनाधिकृत ट्रांसफर की शिकायत दर्ज कराई. बैंक ने हर संदिग्ध लेन-देन का टिकट नंबर जारी किया है. ठगों ने रकम अलग-अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिलों में जमा किए थे.

फिलहाल, पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है. वहीं, पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम कॉल डिटेल, APK फाइल और बैंक ट्रांजेक्शन की टेक्निकल जांच कर रही है.

