US: वॉशिंगटन डीसी में सैकड़ों नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने की तैयारी, फैसले के पीछे क्या मकसद

अमेरिकी सैन्य अधिकारी वॉशिंगटन डी.सी. में नेशनल गार्ड के सैकड़ों सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहे हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दो अमेरिकी अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

सैनिकों की तैनाती का अंतिम फैसला अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है. फिलहाल, सैनिकों को तैनात होने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

यह साफ नहीं है कि सैनिक क्या करेंगे, लेकिन वे संघीय एजेंटों की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं या प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं.

क्यों तैनात किए जा रहे गार्ड्स?

हालांकि, सैनिकों को किसी भी वक्त तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है. इस तैनाती का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना और संभावित चुनौतियों का सामना करना है.

अधिकारियों के मुताबिक, यह साफ नहीं है कि ये सैनिक क्या काम करेंगे. हालांकि, एक अधिकारी ने बताया कि वे संघीय एजेंट्स की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा, वे प्रशासनिक कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपने मुख्य काम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा. यह तैनाती राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए की जा रही है.

सैनिकों की तैनाती पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ही इन सैनिकों को वॉशिंगटन डी.सी. में तैनात किया जाएगा. इस तरह की तैयारियों से यह पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

बेदखली के संकल्प के बीच बढ़ाई जा रही सिक्योरिटी

राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को अपने कड़े तेवर और तीखे कर दिए और बेघर लोगों को देश की राजधानी से बाहर निकालने और अपराधियों को जेल भेजने का संकल्प लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "बेघरों को तुरंत बाहर निकलना होगा. हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, लेकिन राजधानी से दूर. अपराधियों, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. हम आपको वहीं जेल में डाल देंगे जहां आपका स्थान है."

व्हाइट हाउस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि ट्रंप किस कानूनी अधिकार के तहत बेदखली योजना को लागू करने का इरादा रखते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 'वाशिंगटन डीसी में हिंसक अपराध को रोकने' पर केंद्रित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं. हालांकि यह साफ नहीं है कि वह बेदखली रणनीति के बारे में और जानकारी देंगे या नहीं.

