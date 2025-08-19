एक बार फिर जेलेंस्की के कपड़ों पर हो रही चर्चा, आखिर क्यों ये खास तरह के लोगो वाली टी-शर्ट पहनते हैं

व्हाइट हाउस में 18 अगस्त 2025 को हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात ने न केवल रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की चर्चाओं के लिए सुर्खियां बटोरीं, बल्कि जेलेंस्की के पहनावे ने भी ध्यान खींचा. इस बार जेलेंस्की काले ब्लेजर, बटन-डाउन शर्ट और मैचिंग पैंट्स में नजर आए, जो उनकी पिछली सैन्य शैली की टी-शर्ट या स्वेटशर्ट से अलग था. हालांकि, उनके ब्लेजर पर यूक्रेनी त्रिशूल (ट्राइडेंट) का प्रतीक मौजूद था, जो बताता है कि उनका देश अभी भी संकट में है.
पांच महीने पहले का विवाद
इससे पहले, 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रम्प और जेलेंस्की की मुलाकात में उनके काले स्वेटशर्ट ने विवाद खड़ा किया था. ट्रंप ने तंज भरे अंदाज में कहा था कि आज आप पूरी तरह तैयार होकर आए हैं. रियल अमेरिका वॉयस के संवाददाता ब्रायन ग्लेन ने उनसे सवाल किया था कि आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप इस देश के सर्वोच्च कार्यालय में हैं और सूट पहनने से इनकार करते हैं. क्या आपके पास सूट भी है? ग्लेन ने इसे व्हाइट हाउस की गरिमा का अनादर बताया था.
जेलेंस्की ने जवाब में हल्के अंदाज में कहा था कि जंग खत्म होने के बाद मैं सूट पहनूंगा. शायद आपके जैसा कुछ, या शायद इससे बेहतर, या शायद कुछ सस्ता.
18 अगस्त 2025: बदला हुआ अंदाज, लेकिन संदेश वही
यूक्रेनी डिजाइनर एल्विरा गसानोवा, जो जेलेंस्की के लिए डमिर्ली ब्रांड की पोशाकें डिज़ाइन करती हैं. बीबीसी को बताया कि जेलेंस्की का पहनावा यूक्रेनी संस्कृति और जज्बे की पहचान है. यह सिर्फ़ कपड़ा नहीं, बल्कि युद्ध और संघर्ष के बीच खड़े एक नेता का प्रतीक है. इस मुलाकात में ग्लेन ने भी जेलेंस्की की तारीफ की और कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की, आप इस सूट में शानदार लग रहे हैं. उन्होंने फरवरी की आलोचना के लिए माफी भी मांगी. जेलेंस्की ने हल्के अंदाज में जवाब दिया और कहा आप तो उसी सूट में हैं, मैंने बदल लिया.
जेलेंस्की का सैन्य शैली वाला पहनावा: क्यों और कैसे?
2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जेलेंस्की ने औपचारिक सूट और टाई को अलविदा कह दिया था. उनकी सैन्य शैली की टी-शर्ट, स्वेटशर्ट या पोलो शर्ट, जिन पर अक्सर यूक्रेनी त्रिशूल का लोगो होता है, उनकी पहचान बन चुकी है. यह पहनावा न केवल उनकी व्यक्तिगत पसंद है, बल्कि यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों के साथ एकजुटता का प्रतीक है.
2022 में डेविड लेटरमैन के नेटफ्लिक्स शो में जेलेंस्की ने बताया कि उनका यह लुक दुनिया को याद दिलाता है कि यूक्रेन अभी भी युद्ध की स्थिति में है. उन्होंने कहा कि यह एकजुटता, प्रतिरोध और साहस का प्रतीक है.
यूक्रेनी फैशन इतिहासकार जोया के अनुसार, जेलेंस्की का यह पहनावा एक गैर-मौखिक संदेश है. यह दुनिया को बताता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है. अगर वह सूट पहन लें, तो यह संकेत दे सकता है कि वह युद्ध को सामान्य मान रहे हैं, जो उनकी रणनीति के खिलाफ है.
फैशन या संदेश?
जेलेंस्की का यह लुक ऐतिहासिक संदर्भों से भी मेल खाता है. वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी जर्मन हवाई हमलों के दौरान 'सायरन सूट' पहना था, जो युद्धकाल में सुविधाजनक और प्रतीकात्मक था.