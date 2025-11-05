उड़ते प्लेन के दरवाजे से लटकी यूट्यूबर, कर डाला टॉम क्रूज वाला खतरनाक स्टंट, Video

सोशल मीडिया पर एक खतरनाक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं-ये तो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन लगता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक यूट्यूबर ने असल जिंदगी में किया गया स्टंट है.

एक अमेरिकी महिला यूट्यूबर ने टॉम क्रूज के सबसे खतरनाक स्टंट्स में से एक को दोहराया है और यह साबित कर दिया कि उसे डर नहीं, बल्कि सिर्फ हिम्मत पर भरोसा है. उसके लिए साहस की कोई सीमा नहीं.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि महिला हवा में उड़ते विमान के दरवाजे से सिर्फ एक हाथ से लटकी हुई है, और उसका यह खतरनाक स्टंट देखकर इंटरनेट दंग रह गया.

बताया जा रहा है कि स्टंट करने वाली अमेरिकी यूट्यूबर मिशेल हरी की उम्र सिर्फ 33 साल है. वायरल वीडियो में मिशेल को Lockheed C-130 सैन्य विमान के दरवाजे से हवा में लटकते हुए देखा जा सकता है और यह नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगता.

देखें वायरल वीडियो

🚨⚡️ American YouTuber (33 years old) recreates one of Tom Cruise's most dangerous scenes from the Mission Impossible movie!



"Michelle Hary" flew aboard a Lockheed C-130 military aircraft, holding onto its door with just her hands!



The plane reached a speed of 260 km/h and… pic.twitter.com/xnjJwoisqs — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 4, 2025



टॉम क्रूज ने भी बिल्कुल ऐसा ही जानलेवा स्टंट मिशन इम्पॉसिबल में किया था, फर्क बस इतना था वो फिल्म थी, ये हकीकत.

Throwback to when Tom Cruise held on to a real plane for a movie shootpic.twitter.com/e3DokE3ynp — Interesting things (@awkwardgoogle) October 30, 2025

बताया जा रहा है कि विमान ने कुछ ही पलों में 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली और तेजी से 600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया. इस दौरान मिशेल सिर्फ अपने दोनों हाथों के सहारे विमान के दरवाजे से लटकी रहीं ,मानो हवा से मुकाबला कर रही हों.

नीचे फैली धरती दूर-दूर तक दिखाई दे रही थी, और ऊपर आसमान में गूंजती हवा की आवाज ने इस नजारे को और भी सिहरनभरा और सांसें रोक देने वाला बना दिया. ये सीन इतना खतरनाक था कि इसे देखकर किसी की भी धड़कनें तेज हो जाएं.

