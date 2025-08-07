सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी टूटी, धड़ाधड़ नदी में गिरने लगे लोग, चीन का Video

उत्तर-पश्चिम चीन के झिंजियांग में एक सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी अचानक टूट गई. इसके बाद पुल पर मौजूद लोग धड़ाधड़ नीचे बह रही नदी में गिरने लगे. कई लोग पानी की तेज धार में बह गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया. इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, झिंजियांग के उइगर स्वायत्त क्षेत्र के इली कजाक प्रान्त के झाओसू काउंटी में पुल टूटने की घटना सामने आई है. यहां शियाटा नाम के एक टूरिस्ट प्लेस के पास बने सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी टूट गई. इस वजह से पुल का डेक एक ओर झुक गया.

अचानक टूट गई रस्सी

अचानक रस्सी टूटने के बाद पुल के झुक जाने से लोग नीचे गिरने लगे. कई लोग नदी में गिरकर बहने लगे. पहाड़ी नदी होने के कारण नीचे सिर्फ छोटे-बड़े चट्टान बिछे थे. इस वजह से पुल से नीचे गिरने वाले कई लोगों को गंभीर चोट आई हैं. इस घटना में कुल 29 लोग घायल हुए. इनमें से पांच की मौत हो गई है. वहीं दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं 22 लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

Advertisement

एक तरफ झुका दिखाई दे रहा पुल

सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया. इसके बाद इस पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच अभी चल रही है. इस बीच घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें केबल टूटने के बाद साफतौर पर पुल एक तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है.

---- समाप्त ----