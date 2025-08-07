scorecardresearch
 

Feedback

सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी टूटी, धड़ाधड़ नदी में गिरने लगे लोग, चीन का Video

चीन के झिंजियांग में एक टूरिस्ट स्थल पर रस्सी से बना पुल टूट गया. इस वजह से कई पर्यटक नीचे तेज बह रही नदी में गिर गए. दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
चीन में एक सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी टूटने की वजह से 5 लोगों की नदी में गिरने से मौत हो गई (Photo - X/@SoundOfHope_SOH)
चीन में एक सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी टूटने की वजह से 5 लोगों की नदी में गिरने से मौत हो गई (Photo - X/@SoundOfHope_SOH)

उत्तर-पश्चिम चीन के झिंजियांग में एक सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी अचानक टूट गई. इसके बाद पुल पर मौजूद लोग धड़ाधड़ नीचे बह रही नदी में गिरने लगे. कई लोग पानी की तेज धार में बह गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया. इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. 

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, झिंजियांग के उइगर स्वायत्त क्षेत्र के इली कजाक  प्रान्त के झाओसू काउंटी में पुल टूटने की घटना सामने आई है. यहां शियाटा नाम के एक टूरिस्ट प्लेस के पास बने सस्पेंशन ब्रिज की रस्सी टूट गई.  इस वजह से पुल का डेक एक ओर झुक गया.

अचानक टूट गई रस्सी 
अचानक रस्सी टूटने के बाद पुल के झुक जाने से लोग नीचे गिरने लगे. कई लोग नदी में गिरकर बहने लगे. पहाड़ी नदी होने के कारण नीचे सिर्फ छोटे-बड़े चट्टान बिछे थे. इस वजह से पुल से नीचे गिरने वाले कई लोगों को गंभीर चोट आई हैं.  इस घटना में कुल 29 लोग घायल हुए. इनमें से पांच की मौत हो गई है. वहीं दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं  22 लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

Advertisement

एक तरफ झुका दिखाई दे रहा पुल
सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया. इसके बाद इस पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच अभी चल रही है. इस बीच घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें केबल टूटने के बाद साफतौर पर पुल एक तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

nuclear bomb explode on London
लंदन पर गिरा होता हिरोशिमा जितना बड़ा परमाणु बम... तब क्या होता? 
A man dressed as king stands in front of villa in mountains
जब 3 दोस्तों ने मिलकर घर के पीछे ही बना लिया अपना देश... झंडा, राष्ट्रगान, करेंसी सब है! 
woman made bad face after seeing food
खाने की 'एलर्जी' की वजह से छोड़ना पड़ा अमेरिका, दूसरे देश में आराम से खाती है सबकुछ 
two women talking to each other in office
शादी में नहीं किया इनवाइट, तो Colleague ने HR से कर डाली दुल्हन की शिकायत, फिर... 
Sign board regarding danger of polar bear
दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह, जहां हर किसी के पास है बंदूक! जानें यहां क्यों रखते हैं हथियार 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement