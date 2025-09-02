प्रमोशन नहीं दिया तो महिला कर्मचारी ने खरीद ली कंपनी! फिर बॉस को नौकरी से निकाला

जब कर्मचारी को किसी कंपनी में प्रमोशन मिलने की आस हो और प्रमोशन ना मिले तो बहुत दुख होता है. ऐसा होने पर कर्मचारी कुछ नहीं कर पाता है. लेकिन, हाल ही में एक महिला कर्मचारी ने प्रमोशन ना मिलने से नाराज होकर जो कदम उठाया है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है. दरअसल, इस महिला को जब प्रमोशन नहीं दिया गया तो उस महिला ने पूरी कंपनी को ही खरीद लिया और अपने बॉस को नौकरी से निकाल दिया.

हुआ यूं कि महिला कर्मचारी को एपलबीज कंपनी में सीईओ की पोजीशन देने का वादा किया गया था, बाद में इसके लिए मना कर दिया गया. इसके कुछ सालों बाद महिला ने पूरी एपलबीज कंपनी खरीदने का विचार बनाया और कंपनी के बॉस को भी निकाल दिया, जिसने उसे सीईओ बनाने से मना किया था.

सीईओ का मिला था झूठा वादा

People की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीरियल इंटरप्रेन्योर और रेस्टोरेंट ग्रुप एग्जीक्यूटिव रह चुकी जूलिया स्टीवर्ट एक पॉडकास्ट में बताती है कि वह पहले एपलबीज कंपनी की प्रेसिडेंट थी तब उन्हें वादा किया गया था कि अगर वह कंपनी को फायदा दिलाने में सफल रही तो उन्हें सीईओ का बना दिया जाएगा.

स्टीवर्ट बताती है कि उसने एक नई टीम बनाई और कंपनी को ऊपर उठाने में दिन-रात मेहनत की. स्टीवर्ट ने तीन साल की मेहनत के बाद कंपनी को फायदा भी पहुंचाया. वादे के अनुसार जब स्टीवर्ट सीईओ से पूछने गई की अब मेरे प्रमोशन का समय आ गया है तो सीईओ अपनी बात से मुकर गया.

झूठा वादा मिलने पर दे दिया रिजाइन

स्टीवर्ट ने जब प्रमोशन ना मिलने के पीछे की वजह मांगी तो उसे वो भी नहीं बताई गई. इन सब चीजों के चलते स्टीवर्ट ने एपलबीज से रिजाइन दे दिया और IHOP (इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक) को जॉइन कर दिया. महिला ने फिर IHOP में पांच साल बिताए, और कंपनी में सफलता मिलने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दूसरी कंपनी खरीदने का सुझाव दिया.

कंपनी को खरीदा और पुराने बॉस को निकाला

दूसरी कंपनी खरीदने के विचार से स्टीवर्ट को ध्यान आया कि वो उसकी पुरानी कंपनी एपलबीज भी खरीद सकते हैं. फिर सोच-विचार के बाद, IHOP ने एपलबीज को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया. स्टीवर्ट ने इसके बाद अपने पुराने बॉस एपलबीज के सीईओ को कंपनी से निकाल दिया, जिसने कभी उससे सीईओ बनाने के झूठा वादा किया था.

नहींं मानी कभी हार

स्टीवर्ट, डाइन ब्रांड्स ग्लोबल की प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुकी है, उसकी उम्र 70 साल की हो चुकी है लेकिन वह अभी भी काम कर रही हैं. वह अभी बोजैंगल्स बोर्ड की सदस्य और कई अन्य जगह पर भी काम करती है. इसके अलावा स्टीवर्ट एक वेलनेस ऐप की फाउंडर भी है.

