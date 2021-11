सोन पापड़ी या काजू कतली? दिवाली पर छाए 'मिठाई वाले मीम्स', Twitter-Swiggy ने किया रिएक्ट

दिवाली (Diwali) के मौके पर सोन पापड़ी (Soan Papdi) सोशल मीडिया (Social Media) पर छाई हुई है. काजू कतली (Kaju Katli) और सोन पापड़ी को लेकर मीम्‍स की बाढ़ आ गई. हैश टैग सोन पापड़ी (#Soan Papdi) ट्विटर पर ट्रेंड हुआ. यूजर्स इसे लेकर तरह-तरह के मीम्स (Soan Papdi Memes) शेयर कर रहे हैं. Swiggy, ट्विटर (Twitter), टिंडर जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस ट्रेंड का हिस्सा बनीं. चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ मीम्‍स....

स्विगी ने अपने ट्वीट में लिखा- "जिंदगी सोन पापड़ी के डिब्बे की तरह हो गई, आप जो देते हैं वही मिलता है.

mama always said, "life was like a box of soan papdi. you get what you give" pic.twitter.com/SC3zHe9vom — Swiggy (@swiggy_in) November 4, 2021

वहीं ट्विटर ने लिखा- "आइए इसे हमेशा के लिए सुलझा लें, काजू कतली या सोन पापड़ी?" बता दें कि दिवाली पर सोन पापड़ी के साथ काजू कतली मिठाई के भी खूब मीम्‍स वायरल हुए.

let’s settle this for once and for all

Kaju Katli or Soan Papdi? — Twitter India (@TwitterIndia) November 3, 2021

Tinder India ने अपने ट्वीट में लिखा- "किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करें जो आपके साथ काजू कतली जैसा व्यवहार करें ना कि सोन पापड़ी जैसा.

Date someone who treats you like kaju katli and not soan papdi 💁🏻‍♀️ — Tinder India (@Tinder_India) November 3, 2021

दरअसल, हर त्योहार पर कोई न कोई मिठाई तो आती ही है. लेकिन दिवाली के दिन सोन पापड़ी (Diwali Soan Papdi) का अपना अलग ही 'जलवा' होता है. हर कोई सोन पापड़ी गिफ्ट करता है और बदले में उसे सोन पापड़ी ही मिलती है, कम से कम सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही कहा जा रहा है.

This soan papdi will travel the most distance today 🤣🥳🎉🥳#Diwali pic.twitter.com/SoJQ5zEJWY — 𝓡𝓪𝓳 𝓢𝓱𝓾𝓴𝓵𝓪(🇮🇳) (@Therajshukla) November 4, 2021

After Diwali, every Indian family to Sonpapdi box :- pic.twitter.com/tLhBsmkrnG — Akhilesh Shukla (@akhi0313) November 5, 2021

किसी मीम में दिवाली पर रिटर्न गिफ्ट में सोन पापड़ी मिलने की बात कही गई तो किसी में सोन पापड़ी का स्टॉक जमा होने पर दुकान खोल लेने की बात कही गई. यूजर्स ने कहा कि दिवाली पर काजू कतली और सोन पापड़ी की भरमार हो जाती है.