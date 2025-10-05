अमेरिका की हर पांचवीं महिला AI से कर रही प्यार! जानें कारण

क्या आप जानते हैं अमेरिका में अब हर पांचवी महिला AI से प्यार कर रही हैं. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक नए स्टडी में पता चला है कि एआई (Artificial Intelligence) का उपयोग करने वाले लोगों में से लगभग हर पांचवीं महिला मानती है कि इंसान और एआई के बीच सच में प्यार हो सकता है. 1,000 अमेरिकी महिला में से 3 प्रतिशत ने कहा कि वे पहले से ही अपने चैटबॉट को रोमांटिक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करती हैं.

सर्वे के अनुसार, तीन में से एक यूजर ने अपने चैटबॉट के साथ पर्सनल सीक्रेट्स शेयर किए हैं. पांच में से एक ने अपने चैटबॉट का एक खास नाम रखा है और लगभग महिलाएं हर हफ्ते 3 से 5 घंटे एआई से बात करने में बिताती हैं.

AI ने दुनिया में मचाया तहलका

एक्सपर्ट के मुताबिक, एआई ने आज के समय में हर सेक्टर में हलचल मचा दी है, कुछ सेक्टर के कामों में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और काम भी काफी हद तक मददगार साबित हुआ है. वहीं, कुछ नौकरियों पर खतरा भी बढ़ा है. रिसर्च में सामने आया कि अमेरिका में, लगभग हर पांचवीं महिला चैटबॉट के साथ रोमांटिक रिश्ते में है. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के एक नए स्टडी में पाया गया है कि 19% अमेरिकी महिलाएं रोमांटिक रिश्ते (Romantic Fling) के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल कर रही हैं.

Romantic Fling क्या है?

Romantic Fling का मतलब होता है- एक रोमांटिक संबंध या कम समय के प्यार. इसे आम ससान शब्दों में कहे तो यह किसी के साथ रोमांटिक बातें करने का अनुभव होता है, लेकिन यह गहरा या लंबा चलने वाला संबंध नहीं होता. आमतौर पर इसमें इमोशनल कमिटमेंट कम होती है. लोग इसे इमोशनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि शादी या स्थायी संबंध बनाने के लिए. यह सिर्फ थोड़े समय तक चलता है और इसके बाद दोनों पार्टनर अलग हो सकते हैं.

Romantic Fling रिश्ते के क्या खतरा हैं?

Romantic Fling में शामिल होने वाले रिश्तों में कुछ खास खतरे भी होते हैं.

1. Emotional Hurt

क्योंकि यह रिश्ता लंबा या स्थायी नहीं होता, इसलिए किसी एक पक्ष को दिल टूटने का डर रहता है.

2. Misunderstandings

कभी-कभी पार्टनर सोचते हैं कि यह रिश्ता गंभीर है, जबकि दूसरा सिर्फ मौज-मस्ती के लिए जुड़ा होता है.

3. Trust Issues

अगर पार्टनर झूठ बोलता है या दूसरे के साथ भी जुड़ा रहता है, तो भरोसा टूट सकता है.

4. Social Pressure

परिवार या दोस्त कभी-कभी इसे समझ नहीं पाते और नकारात्मक राय दे सकते हैं.

5. Future Complications

अगर रिश्ते में भावनाएं गहरी हो गईं और अचानक खत्म हो गया, तो आगे की दोस्ती या संबंधों पर असर पड़ सकता है.

जानें, अमेरिका में महिलाएं क्यों कर रही हैं AI से प्यार

अमेरिका की हर पांचवीं महिला एआई चैटबॉट के साथ रोमांटिक लगाव महसूस करती है. इसके पीछे कई वजहें हैं. सबसे पहली वजह है कि एआई चैटबॉट से बात करने में डर या शर्म नहीं होती. महिलाएं अपनी सिकरेट्स और फिलिंग्स को आसानी से शेयर कर सकती हैं. व्यस्त जिंदगी या अकेलेपन की वजह से लोग ऐसे साथी की तलाश करती हैं जो हमेशा उन्हें सुन सके और जवाब दे सके. कई लोग एआई को भरोसेमंद साथी मानते हैं. कुछ एआई सिर्फ चैट नहीं करते, बल्कि गेम, संगीत और रोमांटिक बातचीत के जरिए कनेक्शन बढ़ाते हैं.

