पावरी है कि खत्म ही नहीं हो रही! कौन है पाकिस्तान की पावरी गर्ल? कैसे हो गई रातों-रात फेम? 

सोशल मीडिया पर हर तरफ ‘पावरी’ हो रही है. साथ ही हर तरफ छाई है पाकिस्तान की 19 साल की लड़की दानानीर मोबीन उर्फ गीना. इंस्टाग्राम पर 6 फरवरी को इंस्टाग्राम पर दानानीर ने ‘हमारी पावरी हो रही है’ का वीडियो अपलोड किया तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका सोशल मीडिया पर इतना जबर्दस्त क्रेज हो जाएगा. रातोरात दानानीर सेलेब्रिटी बन गईं तो उन्होंने वैलेन्टाइन डे पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो डालकर इसकी पावरी भी कर डाली. पावरी बोले तो पार्टी...जश्न....

आइए पावरी के क्रेज पर आने से पहले जान लेते हैं कि दानानीर मोबीन हैं कौन? दानानीर कंटेंट क्रिएटर हैं और ट्विटर पर इन्होंने खुद का मौजूदा ठिकाना इस्लामाबाद बताया है. ट्विटर पर उनके 29.2K फॉलोअर्स हैं. 20 मार्च 2020 को इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया. जाहिर है कि पावरी वाले वीडियो के बाद ही इनके फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ. खुद को इन्फलुएंसर बताते हुए दानानीर ने लिखा है कि लोगों को प्यार, मुस्कान और दयालु बनने के लिए प्रेरित करना उनका उद्देश्य है.

इंस्टाग्राम पर 6 फरवरी 2021 को दानानीर पावरी वाला वीडियो अपलोड कर रातोरात इंटरनेट पर छा गईं. इंस्टाग्राम पर दानानीर के 565 K फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर अपने बायो में लिखा है कि मुझे गीना बुलाइए लेकिन पहले मेरा असल नाम सही तरीके से बोलना सीखें. इंस्टाग्राम पर दानानीर के 6 फरवरी को अपलोड किए गए वीडियो को 36 लाख से अधिक व्यू मिल चुके हैं.

दानानीर का मूल सबंध पाकिस्तान के पेशावर से बताया जाता है. दाननीर की मेकअप आर्ट और फैशन में दिलचस्पी है. उनके यू ट्यूब चैनल पेज पर इस तरह के वीडियो भी देखे जा सकते हैं. इस पेज पर दानानीर के 44.3K सब्सक्राइबर्स हैं. इसी चैनल पर ऐसे वीडियो भी है जिनसे दानानीर के सैर-सपाटे के शौक का भी पता चलता है. वे मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर भी बात करती हैं.

दानानीर की मल्टीटेलेन्टेड पर्सनेल्टी से कुकिंग भी जुड़ी है. उन्हें खाना पकाना पसंद है और वो इस पर ब्लॉग भी बनाती है. गाने और पेंटिंग के शौक के अलावा दानानीर कुत्तों से भी बहुत लगाव रखती हैं. पावरी वाले वीडियो को लेकर दानानीर का कहना है कि ये वीडियो उन्होंने तब बनाया था जब वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दोस्तों के साथ नाथिया गली घूमने गई थीं. वहां वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए एक जगह रुकी थीं. वहीं उन्होंने ये वीडियो बना कर इंस्टाग्राम पर साझा किया.

दानानीर की पावरी की शोहरत सरहद पार कर भारत भी पहुंच गई. भारतीय संगीत प्रोड्यूसर युवराज मुखाते ने इस वीडियो को नोटिस लेकर उस पर फनी मैशअप वीडियो बनाया तो यहां भी इसे खूब शेयर किया जाने लगा.

सोशल मीडिया पर युवाओं में पावरी का क्रेज तो समझा जा सकता है लेकिन भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वैलेन्टाइन डे पर दानानीर के वीडियो के अंदाज में ही लोगों को आगाह किया, हेल्पलाइन नंबर Call112 के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये संदेश अपलोड किया गया- “ये हम हैं और ये हमारी कार है, अगर लेट नाइट पावरी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो ये हमारा नंबर है.”

पावरी का क्रेज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और वहां के बोर्ड के भी सिर चढ़ कर बोल रहा है. पाकिस्तान ने हाल में साउथ अफ्रीका से तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज जीती तो पाकिस्तान के बोलर हसन अली ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो जश्न मनाती पाकिस्तानी टीम के साथ कहते नजर आ रहे हैं- ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और हम पावरी कर रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वीडियो को ट्वीट किया.

