कैब के पैसे दिए बिना भाग रही लड़की, चिल्लाता रहा ड्राइवर, सड़क पर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.इस वीडियो में एक लड़की और कैब ड्राइवर के बीच झगड़ा होता दिख रहा है. दोनों ने बीच सड़क पर ही हाईवोल्टेज ड्रामा कर दिया है. इसकी वजह है कैब का किराया. वीडियो में लड़की कैब ड्राइवर से गुंडागर्दी करते दिखाई दे रही है, जो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि लड़की कैब का किराया दिए बिना ही जा रही थी, जोकि 250 रुपये था. इसे लेकर कैब ड्राइवर उस लड़की से पैसे की मांग कर रहा है लेकिन लड़की भाग रही है.
ड्राइवर ने लड़की पर लगाए आरोप
बता दें कि ये वीडियो आर्थिक राजधानी मुंबई का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में ड्राइवर उस लड़की पर आरोप लगा रहा है कि वह कैब का किराया दिए बिना ही जा रही है. इतना ही नहीं उसने यह भी बताया कि लड़की ने कैब के अंदर सिगरेट पी और शराब खरीदने के लिए गाड़ी को बीच में रोकवाया और उसे आधे घंटे इंतजार भी करवाया और राइड खत्म होने के बाद पैसे भी नहीं दिए.
क्यों वायरल हो रहा वीडियो
वीडियो की शुरुआत में कैब ड्राइवर राइड खत्म होने के बाद लड़की से किराया मांगता है, तो वह ड्राइवर को कहती है अबे चल... लेकिन ड्राइवर लगातार लड़की के पीछे आता है और अपने पैसे की डिमांड करता है. वह बोलता है कि पैसे कौन देगा? इसपर एक बार फिर लड़की उसे कहती है चल हट और आगे चलती रहती है. इस दौरान एक आदमी बीच-बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है. लड़की उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है.
लड़की ने दी ड्राइवर को धमकी
वीडियो में देखा जा रहा है कि जब ड्राइवर लगातार पैसे की मांग करने लगता है और उसकी पोल खोलने लगता है तो, लड़की उल्टा उसे धमकी देती है कि वह पुलिस को बुला लेगी. लेकिन लास्ट में लोगों के बीच में आने के बाद लड़की पैसे देने को तैयार हो जाती है .
हजारों लोगों ने देखा वीडियो
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के @gharkekalesh अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो को देखने के बाद कई यूजर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि नए साल ऐसे कई केस सामने आने वाले हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी.