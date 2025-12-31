बैटरी की समस्या के चलते व्यक्ति ने EV ऑटो में लगा दी आग, वायरल हो रहा वीडियो

राजस्थान के जयपुर से एक वीडिया सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि एक एक व्यक्ति शोरूम के सामने अपने EV ऑटो पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर रहा है. इस दौरान उसकी पत्नी भी वहां पर मौजूद है और चीख-चीखकर रो रही है, लेकिन बावजूद इसके वह व्यक्ति नहीं रुकता है.
गौर करने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति ने खुद ही घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
आखिर क्यों आग के हवाले किया ऑटो?
जब यह वीडियो वायरल हुआ तो हर किसी के मन में यहीं सवाल था कि आखिर क्यों व्यक्ति ने अपने ही ऑटो में आग लगा दी? इसके बाद से मालूम चलता है कि इस ऑटो रिक्शा चालक ने गुस्से में आकर शोरूम के बाहर अपने ही ऑटो में आग लगा दी. व्यक्ति ने आरोप लगाया और कहा कि ऑटो की बैटरी में कुछ परेशानी थी. बार-बार शिकायत के बाद भी कंपनी की ओर से इसका कोई समाधान नहीं किया गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने ई-रिक्शा में पेट्रोल डालकर आग लगा दी.
इस तरह लेकर गया था सर्विस सेंटर
रिक्शा चालक ने बताया कि बैटरी खराब थी जिसे लेकर वह की दिनों से शिकायत कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. ऑटो का एवरेज भी घट गया था. शख्स ने बताया कि कुछ दिन पहले तो उसने गधे से खिंचकर ई-रिक्शा सर्विस सेंटर लेकर आया था. लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने उसकी कोई मदद नहीं की जिसके बाद उसने ऑटो को आग के हवाले कर दिया.
वीडियो देख लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कंपनी के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है. एक यूजर ने लिखा कि इन शोरूम वालों को केवल अपना सामान बेचना होता है, भले बाद में कुछ हो जाए. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि ऑटो में आग लगाना सही नहीं था, इससे अच्छा उस ऑटों को सेकंड हैंड बेच देना चाहिए था.