सेकंडों का खेल! गिरते होर्डिंग से बाल-बाल बचा ऑटो ड्राइवर... वीडियो में दिखा दिल दहला देने वाला मंजर

सोशल मीडिया पर हर दिन हादसों के कई वीडियो वायरल होते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो इस वक्त चर्चा में है, जिसमें कुछ ही सेकंडों में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

वीडियो में नजर आता है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जान कुछ ही सेकंडों के फर्क से बच जाती है. बारिश तेज़ी से हो रही होती है और उसी दौरान सड़क किनारे खड़ा ऑटो ड्राइवर अचानक किसी के इशारे पर वाहन से कूद जाता है. ठीक उसी पल उसके पीछे लगा विशाल एलआईसी का होर्डिंग पूरी ताकत से गिर पड़ता है. कुछ ही पलों में पूरा ऑटो उस तख्ते के नीचे दब जाता है, लेकिन ड्राइवर चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है.

वीडियो देखकर हर कोई हैरान

वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है कि अगर ड्राइवर कुछ सेकंड और रुक जाता, तो शायद आज जिंदा न होता. गनीमत रही कि पास खड़े एक शख्स ने समय रहते चेतावनी दी, और ड्राइवर ने तुरंत बाहर छलांग लगा दी.

बारिश और तेज हवा मानी जा रही वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे की वजह भारी बारिश और तेज हवाएं मानी जा रही हैं, जिनकी वजह से होर्डिंग की पकड़ ढीली पड़ गई थी. हालांकि, अभी तक वीडियो की लोकेशन और तारीख की पुष्टि नहीं हो पाई है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरते हुए होर्डिंग की चपेट में पास खड़ी एक और गाड़ी भी आ गई. फिलहाल यह साफ नहीं है कि वहां और लोग घायल हुए या नहीं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.एक यूजर ने लिखा कि किस्मत हो तो ऐसी, वरना सेकंडों में खत्म हो जाती जिंदगी.दूसरे ने कहा कि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ये ड्राइवर आज हमारे बीच नहीं होता.वहीं कुछ यूजर्स ने नगर निगम और विज्ञापन एजेंसियों पर सवाल उठाए कि कमज़ोर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति आखिर दी कैसे जाती है.

प्रशासन से उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि शहरों में लगे बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड्स का स्ट्रक्चर सेफ्टी टेस्ट आखिर कब होता है? विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने होर्डिंग्स पर जंग और नमी की वजह से बोल्ट ढीले हो जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे बार-बार होते हैं.

