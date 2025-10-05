scorecardresearch
 

Feedback

सेकंडों का खेल! गिरते होर्डिंग से बाल-बाल बचा ऑटो ड्राइवर... वीडियो में दिखा दिल दहला देने वाला मंजर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जान बाल-बाल बचती दिखती है, जिसने महज कुछ सेकंड के फर्क से मौत के मुंह में जाने से खुद को बचा लिया.

Advertisement
X
हादसे की वजह भारी बारिश और तेज़ हवाएं मानी जा रही हैं (Photo:X/@Deadlykalesh)
हादसे की वजह भारी बारिश और तेज़ हवाएं मानी जा रही हैं (Photo:X/@Deadlykalesh)

सोशल मीडिया पर हर दिन हादसों के कई वीडियो वायरल होते हैं. ऐसा ही एक और वीडियो इस वक्त चर्चा में है, जिसमें कुछ ही सेकंडों में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

वीडियो में नजर आता है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जान कुछ ही सेकंडों के फर्क से बच जाती है. बारिश तेज़ी से हो रही होती है और उसी दौरान सड़क किनारे खड़ा ऑटो ड्राइवर अचानक किसी के इशारे पर वाहन से कूद जाता है. ठीक उसी पल उसके पीछे लगा विशाल एलआईसी का होर्डिंग पूरी ताकत से गिर पड़ता है. कुछ ही पलों में पूरा ऑटो उस तख्ते के नीचे दब जाता है, लेकिन ड्राइवर चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है.

वीडियो देखकर हर कोई हैरान

सम्बंधित ख़बरें

कविता, कर्नाटक की रहने वाली हैं और उन्होंने पुरुष-प्रधान पेशे में अपनी अलग पहचान बनाई है. ( Photo: Instagram/@kavitamedar28)
Viral: बच्चे को गोद में लेकर आग से महिला बारटेंडर ने दिखाया करतब, हो रही आलोचना 
Divers found box under sea
समुद्र के नीचे मिला खजाना... 300 साल पहले डूबा था सिक्कों से भरा जहाज 
Police searching with dog squad
55 साल पहले लापता हुई बच्ची... अब हो रही तलाश, पता बताने वाले को मिलेंगे 8 करोड़  
Woman worshiping
भूत से शादी, आत्मा से बातचीत... महिला के विचित्र दावे सुन रह जाएंगे हैरान  
haunted house
भूतिया घरों को ठीक करने का दावा... ये कंपनी भूतों को भगाने के लेती है इतने पैसे  

वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है कि अगर ड्राइवर कुछ सेकंड और रुक जाता, तो शायद आज जिंदा न होता. गनीमत रही कि पास खड़े एक शख्स ने समय रहते चेतावनी दी, और ड्राइवर ने तुरंत बाहर छलांग लगा दी.

बारिश और तेज हवा मानी जा रही वजह

Advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे की वजह भारी बारिश और तेज हवाएं मानी जा रही हैं, जिनकी वजह से होर्डिंग की पकड़ ढीली पड़ गई थी. हालांकि, अभी तक वीडियो की लोकेशन और तारीख की पुष्टि नहीं हो पाई है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरते हुए होर्डिंग की चपेट में पास खड़ी एक और गाड़ी भी आ गई. फिलहाल यह साफ नहीं है कि वहां और लोग घायल हुए या नहीं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.एक यूजर ने लिखा  कि किस्मत हो तो ऐसी, वरना सेकंडों में खत्म हो जाती जिंदगी.दूसरे ने कहा कि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ये ड्राइवर आज हमारे बीच नहीं होता.वहीं कुछ यूजर्स ने नगर निगम और विज्ञापन एजेंसियों पर सवाल उठाए कि कमज़ोर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति आखिर दी कैसे जाती है.

प्रशासन से उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि शहरों में लगे बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड्स का स्ट्रक्चर सेफ्टी टेस्ट आखिर कब होता है? विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने होर्डिंग्स पर जंग और नमी की वजह से बोल्ट ढीले हो जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे बार-बार होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement