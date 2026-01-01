scorecardresearch
 
जब मुरुगन प्रतिमा की खुली आंख और गिरने लगा पानी... हैरान हुए लोग! वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में मुरुगन प्रतिमा की बाईं आंख खुलती और बंद होती दिख रही है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मुरुगन प्रतिमा आंख खोलती बंद होती दिख रही है. (Photo :ITG)
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मुरुगन प्रतिमा आंख खोलती बंद होती दिख रही है. (Photo :ITG)

कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं कि जिसपर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक मामला तिरुवल्लूर -पोन्नेरी के एक मंदिर से आया है. जहां भगवान मुरुगन की प्रतिमा की बाईं आंख खुलती और बंद होती दिख रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है. 

आनंद विनयगर मंदिर तिरुवयारपडी में स्थित है, जहां 8 दिसंबर को कुडामुझकु उत्सव मनाया गया था. इस दौरान भक्तों ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर मंदिर में भगवान मुरुगन की प्रतिमा की बाईं आंख खुलती और बंद होती दिख रही है. मंदिर पहुंचे भक्तों ने दावा किया कि जब प्रतिमा की बाईं आंख बंद हुई, तो उसकी दाहिनी आंख खुल गई और उसमें से पानी बहने लगा.

आंखों से आने लगा पानी 

शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि मुरुगन की मूर्ति के आंखों से पानी बह रहा है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद भक्त बहुत हैरान हैं.  

लोगों ने लगाए नारे 

इस वीडियो के वायरल होने की सबसे  बड़ी वजह है लोगों की धार्मिक आस्था और जिज्ञासा. हालांकि, वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मूर्ति की आंख खुलती और बंद होती नजर आ रही है. इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद लोग ये दृश्य देखते ही भावुक होकर जयकारे लगाने लगे और इसे चमत्कार मान रहे हैं. इसके पहले भी मुरुगन की प्रतिमा की आंखें खुलनी वाली बात सामने आई थी. 

इसके पहले भी हो चुका है ऐसा 

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक प्रतिमा से जुड़ा ऐसा दावा किया जा रहा है. इसके पहले भी देश के कई अलग-अलग हिस्सों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं और खूब चर्चा में रही हैं. इसके अलावा कभी गणेश प्रमिता के दूध पीने का दावा, तो कभी किसी प्रमिता के हिलने-डुलने की वीडियो वायरल होती है. 

भगवान मुरुगन को यहां पर पूजा जाता है

भगवान मुरुगन को कार्तिकेय,स्कंद और सुब्रह्यण्य भी कहते हैं. दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में पूजा जाता है. उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र माना जाता है. भगवान मुरुगन को साहस, ज्ञान और युवा उर्जा का प्रतीक माना जाता है.  

 

