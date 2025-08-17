अमेरिकन पत्नी ने पूछा शादी का कारण, इंडियन पति का जवाब दिल छू गया, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कपल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. अमेरिकी महिला कैन्डेस ने अपने इंडियन पति अनीकेत से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब सुनकर लोग हैरान भी हुए और भावुक भी. यह बातचीत इतनी सच्ची और दिल से भरी थी कि इंटरनेट पर लोग इस कपल की तारीफ करते नहीं थक रहे.
पत्नी का सवाल, पति का दिल छू लेने वाला जवाब
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में कैन्डेस अपने पति से पूछती हैं कि अनीकेत, तुमने मुझसे शादी क्यों की? यह सवाल सुनकर अनीकेत खुलकर बताते हैं कि आखिर उन्हें कैन्डेस में क्या खास लगा. अनीकेत ने याद किया कि जब वह पहली बार उनसे मिले थे, तो उनकी गर्मजोशी और अपनापन उन्हें बेहद अच्छा लगा. इसके अलावा, उन्हें यह जानकर भी प्रभावित किया कि कैन्डेस एक टीचर हैं.
अनीकेत ने कहा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के नाते, मुझे तुम्हारा स्वागत करने का तरीका बहुत अच्छा लगा. तुम्हारी मेहमाननवाजी भी बेहतरीन थी. मुझे लगा कि तुम्हारे साथ समय बिताना मजेदार और अच्छा होगा. उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने कैन्डेस के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया, तो उन्हें यह और भी महसूस हुआ कि उनका परिवार कितना दोस्ताना और दयालु है. यही सब बातें उनके शादी के फैसले को पुख्ता करती चली गईं.
वाइफ़ का मजाकिया रिएक्शन
अनीकेत की बात सुनकर कैन्डेस मुस्कुराते हुए मज़ाक में कहती हैं कि ओह, ये तो बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मुझसे शादी मेरे पापा की वजह से की है.
देखें वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर ढेरों रिएक्शन
वीडियो पर लोगों ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा कि इतना सीधा और सच्चा जवाब, लेकिन बहुत गहरा भी—तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हो. वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरे भारतीय भाई, तुमने तो लॉटरी जीत ली.
एक और यूजर ने अपनी कहानी शेयर की. उसने लिखा कि आपको जो पसंद हो वही पसंद होता है.मेरे पति इंडो-ट्रिनिडाडियन हैं, मेरी बेटी के पति कोरियन हैं, और मेरे भतीजे की पत्नी वियतनामी है. अगर विविधता कोई इंसान होती, तो वो मेरा परिवार होता.
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे, जो नेगेटिव कमेंट करने से बाज नहीं आए. किसी ने लिखा कि अनीकेत ने शादी इसलिए की ताकि यूएस वाइफ के जरिए उनका ग्रीन कार्ड का रास्ता साफ हो सके.
कपल पहले भी बना था चर्चा का विषय
यह पहली बार नहीं है जब अनीकेत और कैन्डेस ने सोशल मीडिया पर दिल जीता हो. इससे पहले कैन्डेस ने अपने पति को सरप्राइज़ देने के लिए मराठी सीखी थी, जो अनीकेत की मातृभाषा है। उस वीडियो ने भी लोगों का दिल छू लिया था.इस कपल की यही सादगी और एक-दूसरे के लिए सम्मान उन्हें इंटरनेट पर सबसे अलग बना देती है.