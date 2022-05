UPSC में 3rd Rank, IAS बनने जा रहीं गामिनी सिंगल का जबरदस्त डांस Viral

UPSC परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है. इस बार पहले तीन स्थान पर लड़कियों ने कब्जा किया है. पहले स्थान पर श्रुति शर्मा (Shruti Sharma), दूसरे पर अंकिता अग्रवाल (Ankita Agrawal) और तीसरे स्थान गामिनी सिंगला (Gamini Singla) रहीं. सोशल मीडिया पर हर तरफ UPSC परीक्षा क्लियर करने वालों की चर्चा हो रही है. यूजर्स उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं.

इस बीच हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की रहने वाली गामिनी सिंगला का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह ढोल-नगाड़ों की थाप पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं. दरअसल, UPSC का रिजल्ट आने पर गामिनी और उनका पूरा परिवार नाचते हुए विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्रीनैना देवी जी के दरबार में पहुंचा. यहां ढोल की थाप पर पूरे परिवार ने भंगड़ा किया और नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया.

बता दें कि अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते गामिनी सिंगला UPSC Toppers 2021 की लिस्‍ट में तीसरे नंबर पर हैं. UPSC परीक्षा में उनका ये दूसरा अटेंप्ट था. पहले में असफल होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और जमकर मेहनत की. जिसका नतीजा आज सबके सामने है.

#WATCH | Gamini Singla, who secured AIR 3 in #UPSC Civil Services 2021, & her family celebrated her rank with a dance. pic.twitter.com/mlZDEhLj96