'मैं यहां तू वहां, अपना कुत्ता कहां?' IAS कपल के 3500 km दूर ट्रांसफर पर मीम्स वायरल

IAS Couple Sanjeev Khirwar And Rinku Dugga: आईएएस दंपति संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा का ट्रांसफर हो गया है. संजीव खिरवार को लद्दाख भेजा गया है, वहीं रिंकू धुग्गा का अरुणाचल प्रदेश तबादला हुआ है. दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम (Thyagraj Stadium) में कुत्ता घुमाने को लेकर दोनों IAS अधिकारी विवादों में आए थे.

अब IAS दंपति की तैनाती देश के दो विपरीत छोरों पर हुई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि अब उनका कुत्ता कहां जाएगा. ट्विटर पर #DogWalkingIAS ट्रेंड कर रहा है, जिसपर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने बागबान फिल्म के गाने- मैं यहां, तू वहां.. गाने के साथ मीम भी शेयर किए हैं.

IAS का कुत्ता का कहां जाएगा?

जैसे ही IAS दंपति के तबादले की खबर आई, सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल पूछने लगे कि अब उनका कुत्ता कहां जाएगा, लद्दाख या अरुणाचल? संदीप कुमार (@Sandeep99115250) नाम के ट्विटर यूजर ने एक डॉगी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- IAS ऑफिसर का कुत्ता कहां जाएगा? वहीं एक अन्य यूजर (@theUnethical1) ने पूछा- अब उनके कुत्ते को कौन घुमाएगा?

साक्षी (@OhSakshiSakshi) नाम की यूजर ने कहा- IAS दंपति का कुत्ता लद्दाख जाएगा या अरुणाचल प्रदेश? ट्विटर पर कई यूजर ने डॉगी को लेकर Mems शेयर किए हैं.

स्टेडियम में कुत्ता टहलाने को लेकर हुआ था विवाद

दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने वाले एक कोच ने दावा किया कि पहले वे रात करीब 8.30 बजे तक ट्रेनिंग करते थे. लेकिन अब उनको 7 बजे ही ग्राउंड खाली करने को कह दिया जाता है, ताकि IAS संजीव खिरवार वहां अपने कुत्ते संग टहल सकें. कोच ने यह भी कहा कि इससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में बाधा पैदा हो रही है.

ट्विटर यूजर का रिएक्शन

जैसे ही ये मामला मीडिया में आया तो विवाद बढ़ गया. इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और बीटी रात IAS संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा का ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में कर दिया.

वायरल हुई एक तस्वीर में त्यागराज स्टेडियम के अंदर आईएएस दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा अपने कुत्ते को रेस ट्रैक पर टहलाते हुए नजर आ रहे हैं. उधर, 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर खिरवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया.

हालांकि, उन्होंने ये तो कबूल किया है कि वह कभी-कभी कुत्ते को वहां टहलाने जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया कि इससे एथलीट्स की प्रैक्टिस में रुकावट आती है.

देखिए यूजर्स का रिएक्शन

