कैदी से रोमांस के चक्कर में महिला जेलर हो गई जेल, 15 महीने काटनी होगी सजा

एक महिला जेलर को कैदी के साथ रोमांस करना महंगा पड़ा गया. अब खुद उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी. क्योंकि न सिर्फ महिला अफसर का एक सजा काट रहे कैदी से अफेयर था, बल्कि उसने चैटिंग के लिए उस तक मोबाइल फोन भी पहुंचाया था.

कैदी को मोबाइल देने और रोमांस के चक्कर में जेलर खुद पहुंच गई जेल (Photo - AI Generated)
जेल में कैदी तक मोबाइल फोन पहुंचाने, उससे घंटों चैटिंग करने और उसके साथ रोमांस करने के चक्कर में अब एक महिला जेलर खुद जेल पहुंच गई है. मैनचेस्टर की इस जेलर पर फोन से एक कैदी को दर्जनों सीक्रेट कॉल करने और मैसेज भेजने का आरोप है. अब उसे 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट को बताया गया कि बोल्टन की एमी टर्नर ने 2014 में एचएमपी मैनचेस्टर में काम करना शुरू किया था और 2023 में उन्हें बैंड 4 के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रमोशन मिला. 

कैदी से लगातार करती थी चैटिंग और कॉलिंग 
उस साल के दौरान, 34 साल की टर्नर ने एक कैदी को दर्जनों सीक्रेट कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजे. अभियोजक लुईस किचन ने कहा कि फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि टर्नर का नंबर नवंबर और दिसंबर 2023 के बीच अवैध फोन के साथ लगातार संपर्क में था. टर्नर ने 16 कॉल किए और 28 कॉल प्राप्त किए, कुल मिलाकर लगभग चार घंटे बातचीत हुई. अदालत को बताया गया कि 29 टेक्स्ट मैसेज भेजे गए और 73 प्राप्त हुए.

रिहाई के बाद भी कैदी के संपर्क में रही जेलर
वह कैदी की रिहाई के बाद भी उसे मिस्ड कॉल करती रही. वह भी तब जब वह अपने पार्टनर के साथ छुट्टियों पर थी. अदालत ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि उसने कैदी को अवैध फोन उपलब्ध कराया था तथा यह कि अनधिकृत फोन कभी बरामद नहीं हुआ.

एचएमपीपीएस भ्रष्टाचार निरोधक इकाई और नॉर्थ वेस्ट रीजनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम यूनिट (एनडब्ल्यूआरओसीयू) की संयुक्त जांच से पुष्टि हुई कि जेल अधिकारी जेल के भीतर स्थित मोबाइल फोन पर कॉल कर रही थी.

महिला जेलर ने कुबूल किया था अपना अपराध
ड्यूटी के दौरान गिरफ़्तार की गई टर्नर ने पिछले साल जुलाई में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था. उसे चेतावनी दी गई थी और शुरुआत में उसने कैदियों के साथ किसी भी तरह के संपर्क की जानकारी से इनकार किया था.

बचाव पक्ष की वकील किम्बर्ली ओब्रुसिक ने अदालत को बताया कि टर्नर को एक कुशल अपराधी ने बरगलाया था और उन्हें डर था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि एक बच्चे की मां ने जेल सेवा से इस्तीफा दे दिया है और नई नौकरी ढूंढ ली है.

2020 में जेलर को मिली थी लिखित चेतावनी
2020 में, टर्नर को उनके रोज़गार से जुड़े कदाचार के लिए अंतिम लिखित चेतावनी मिली थी. हालांकि, उनके बचाव पक्ष ने दावा किया कि ये आरोप बाद के अपराधों से पूरी तरह से भिन्न थे.

यह भी पढ़ें: जेल में रोमांस, इश्क और मोहब्बत... क्यों कैदियों से अफेयर कर रही हैं महिला जेलर्स!

कोर्ट रिकॉर्डर जेनिफर क्लीव ने कहा कि टर्नर का व्यवहार एक भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा देता है. उन्होंने आगे कहा कि जेल में फोन पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यही भ्रष्टाचार रोकना है. एक जेल अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि बाहर रहने वालों को कैदियों से सुरक्षित रखा जाए.

महिला जेलर को कोर्ट ने सुनाई 15 महीने की सजा
बोल्टन के एलेक्जेंड्रा रोड निवासी टर्नर को सार्वजनिक पद पर कदाचार स्वीकार करने तथा जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और सहायता करने के आरोप में एक वर्ष और तीन महीने के लिए जेल भेज दिया गया.

