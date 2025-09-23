जेल में रोमांस, इश्क और मोहब्बत... क्यों कैदियों से अफेयर कर रही हैं महिला जेलर्स!

ब्रिटेन के जेलों में बंद खूंखार कैदियों और वहां काम करने वाली महिला गार्ड्स के बीच अफेयर के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं. पिछले कुछ महीने में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें महिला अफसरों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता कर जेल के अंदर कैदियों के साथ रोमांस किया. उन्हें मोबाइल मुहैया कराया और जेल से बाहर आने के बाद भी कैदियों से मिलती रहीं.

वैनेसा फ्रीक ने ब्रिटेन के जेलों में तीन दशक तक सेवा दी है. द सन से बातचीत के दौरान वैनेसा ने महिला जेलर्स और कैदियों के बीच पनप रहे रोमांस और ब्रिटेन के जेलों के गिरते सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के पीछे की असली वजह बताई है.

हर सप्ताह जेल रोमांस की नई कहानियां आ रहीं सामने

उन्होंने कहा कि मैंने ब्रिटेन के सबसे खूंखार अपराधियों की सुरक्षा की है और जानती हूं कि महिला अफसरों का कैदियों के साथ रोमांस के बढ़ रहे मामलों की असली वजह क्या है.

वैनेसा का कहना है कि एक ओनलीफैंस मॉडल, जो कभी एडल्ट स्विंगर्स शो में 15 लोगों के समूह में शामिल हुईं थी, उन्हें भी जेल गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया. उसने जेल में बंद एक कैदी के साथ रोमांस किया और बाद में उसका वीडियो भी वायरल हो गया. यह वाकया बहुत कुछ कहता है.

जेलों के सुरक्षा मानकों में आई है गिरावट

वैनेसा ने कहा कि अब हर कुछ सप्ताह में एक महिला गार्ड और कैदी के अफेयर की नई कहानी पढ़ने को मिल रही है. मैंने ब्रिटेन के सबसे खतरनाक अपराधियों की सुरक्षा में 27 वर्ष बिताए. आज जब मैं ब्रिटेन की जेल सेवा की स्थिति को देखती हूं, तो आश्चर्य होता है कि यहां के मानकों में इतनी गिरावट आ गई है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

इस सप्ताह, एक जेल अधिकारी मेगन ब्रीन का नाम फरवरी से मई 2022 तक एक कैदी के साथ जेल के अंदर रोमांस करने के मामले में सामने आया. फिर भी वह अपनी दलील देकर जेल की सजा पाने से बच निकली. उसने वेल्स में दो अलग-अलग जेलों में काम किया था.



जब जेल से छूटे ड्रग डीलर से मिलने होटल पहुंच गई महिला अफसर

जब एक ड्रग डीलर को घर में नजरबंद रहने के लिए जेल से रिहा किया गया था, तो मेगन ब्रीन उससे मिलने के लिए 175 मील की यात्रा करने के बाद एक होटल पहुंची और वहां दोषी ड्रग डीलर से मिली और संबंध बनाए. इन दोनों ने एक दूसरे को सैकड़ों मैसेज भेजे थें. अब ब्रीन गर्भवती हैं. उन्हें 10 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया और 15 दिन का पुनर्वास मिला. इसके साथ ही 50 पाउंड प्रति माह की दर से 500 पाउंड का खर्च अदा करने का आदेश दिया गया है. ब्रीन सिर्फ 23 साल की हैं.

वहीं ऊपर बताई गई ओनलीफैंस मॉडल लिंडा डी सूसा अब्रेउ, उनका मामला भी कुछ इसी तरह का था. उन्होंने जनवरी में एक कैदी के साथ जेल के अंदर संबंध बनाने के जुर्म में 15 महीने की जेल हुई थी. यह वाकई सबसे ज़्यादा अपमानजनक मामलों में से एक था.

बिना बैकग्राउंड चेक किए भर्ती हो रहे कर्मचारी

वैनेसा ने कहा कि मेरी राय में जेल में खराब कर्मचारियों को रखना, अपर्याप्त ट्रेनिंग देना, कम वेतन देना और गिरते मानकों के कारण ये गड़बड़ियां हो रही हैं. गूगल पर अगर जेल में काम कर चुकीं इन महिला अफसरों के बैकग्राउंड पर एक नजर डाला जाए तो तुरंत पता चल जाता है कि ये सभी जेल की नौकरी के योग्य नहीं थीं.

वैनेसा ने कहा कि उदाहरण के लिए डी सूसा अब्रेउ, इस नौकरी के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थीं. उसने एक एडल्ट रियालटी शो में काम किया था, फिर भी वह जेल अधिकारी बन गई. अब वह ओनली फैंस मॉडल है. मैंने देश की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में काम करते हुए लगभग तीन दशक जेल सेवा में बिताए हैं. मेरे सामने भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले आए, लेकिन आज की तरह नहीं.

पहले आते थे ऐसे इक्का-दुक्का मामले

इनमें से अधिकांश मामले पुरुष कर्मचारियों के थे जो जेल में नशीले पदार्थ लेकर आते थे. मैं केवल दो महिलाओं को ही याद कर सकती हूं, जिन्होंने 11 वर्षों तक वॉर्मवुड स्क्रब्स में कैदियों के साथ अफेयर रखे थे. इनमें एक मामला फोन से बातचीत करने से संबंधित था , जिसमें कैदी को मोबाइल दिया गया था, जिसे प्रतिबंधित वस्तु माना जाता है. हम उनके और महिला गार्ड के बीच हुए हजारों संदेशों तक पहुंचने में सक्षम थे.

दूसरा मामला पुलिस की निगरानी से जुड़ा था. उन्होंने देखा कि कैसे एक पुलिस अधिकारी ने पश्चिमी लंदन की एक पार्किंग में ड्रग्स से भरा एक पार्सल उठाया और उसे जेल में अपने प्रेमी के पास ले गई. हम गेट के दूसरी तरफ ड्रग डिटेक्टिव कुत्तों के साथ इंतजार कर रहे थे और जब हमने उसकी कार की तलाशी ली, तो हमें ढेर सारे मोबाइल, गांजा और थोड़ी हेरोइन मिली. उसे सात साल की सजा हुई.

ऐसे मामले अब की तुलना में बहुत कम होते थे और यह सब जेल सेवा में अनुशासन, भर्ती, जांच और सहायता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट से उपजा है. मुझे ऐसा लगता है कि ये यौन मामले लगभग रोजाना की घटना हैं और जो लोग अदालत तक पहुंचते हैं, वे केवल भाग्य से ही पकड़े जाते हैं.

कम उम्र में भर्ती और अपर्याप्त ट्रेनिंग है बड़ी वजह

ब्रिटेन में दुनिया में अधिकारियों के सबसे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक आयोजित किया जाता है. यहां अठारह वर्ष की आयु के लोग जेल सेवा में शामिल हो सकते हैं. सिर्फ 10 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद यहां किसी को भी सीधे ही खतरनाक अपराधियों के बीच भेज दिया जाता है. वहीं यूरोप में कुछ स्थानों पर अधिकारियों को डिग्री स्तर तक शिक्षा दी जाती है.

इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपके पास डिग्री है, तो आप भ्रष्ट नहीं हो सकते, लेकिन इस समय हमारे पास ऐसे किशोर हैं जिनके पास जिंदगी का बहुत कम अनुभव है और जो 13 साल या उससे ज़्यादा की सजा काट रहे अपराधी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जो इनके बीच काम ही नहीं कर पाते हैं.

संदिग्ध कर्मियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते गवर्नर

जेल गवर्नर के पास अब इस बात की कोई स्वायत्तता नहीं है कि कौन प्रवेश करेगा. क्योंकि भर्ती प्रक्रिया उद्देश्य के अनुरूप नहीं है. यदि कोई ऐसा व्यक्ति जेल में कार्यरत है, जिसके बारे में उन्हें चिंता है, तो वे इस बारे में तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वे उसे ऐसा कुछ करते हुए रंगे हाथों न पकड़ लें जो उन्हें नहीं करना चाहिए.

पहले कड़ी प्रतिस्पर्ध के बाद जेल सेवा में होती थी नियुक्ति

पहले ऐसा नहीं होता था. जेल सेवा के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को यह साबित करने के लिए अंग्रेजी और गणित की परीक्षा देनी पड़ती थी कि वे दोनों विषयों में कुशल हैं तथा उन्हें पैनल के तीन सदस्यों के साथ साक्षात्कार से गुजरना पड़ता था. एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद नियुक्ति होती थी.

इसके बाद आपको एक वर्ष के लिए प्रोबेशन पर जाने से पहले एक महीने तक किसी प्रतिष्ठान में और तीन महीने तक प्रशिक्षण स्कूल में काम करना पड़ता था.अब अधिकांश नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा और इंटरव्यू होता है. जब आप किसी से आमने-सामने मिलते हैं तो आप उसके बारे में फोन कॉल या ज़ूम पर बात करने की तुलना में कहीं अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

कैसे किसी का बैकग्राउंड देखे बिना हो सकता है सेलेक्शन

डी सूसा अब्रेउ को ही देख लीजिए. एक एडल्ट रियलिटी टीवी शो में काम करने और संदिग्ध सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के बावजूद, वह जांच प्रक्रिया से कैसे गुजरीं? क्या हम ऐसे ही लोगों को अपनी जेलों का संचालन करते देखना चाहेंगे?

स्थानीय स्तर पर जेल सेवा में भर्ती से बढ़ा भ्रष्टाचार

जब मैं सेवा में शामिल हुई तो हमारी भर्ती पास राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी. इसलिए डरहम से आने वाला कोई व्यक्ति ऑयल ऑफ वाइट में काम करने लगता था, इसलिए उनका उस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता था. अब नौकरियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं और युवा अधिकारी अपने सेल का दरवाजा खोलकर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे वे जानते हैं - जैसे कि कोई पुराना मित्र, या यहां तक ​​कि उनके परिवार का कोई सदस्य.इससे लोग असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ जाती है.

अनुचित मेकअप पर अब नहीं है पाबंदी

अनुशासन भी गिर गया था. मेरे ज़माने में आपको अपनी वर्दी में बदलाव करके अपनी पतलून को ज़्यादा कसा हुआ बनाने की इजाज़त नहीं थी, या कुछ भी, और आपको मेकअप या पियर्सिंग करने की इजाजत नहीं थी और आपको टैटू भी ढकने पड़ते थे. अब ऐसा कुछ भी नहीं है.

कम वेतन भी बन रहा बड़ा कारण

वेतन एक बड़ी समस्या है. एक नए गार्ड को लगभग 32,000 पाउंड का भुगतान किया जाता है, जो लंदन जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा नहीं है. अधिकारियों को रहने के लिए क्वार्टर दिए जाते थे, जिससे उन पर कुछ दबाव कम हो जाता था. लेकिन अब वे वित्तीय भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं, तथा रहने के लिए अधिक धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं.ये सभी कारक लोगों में कमजोरी पैदा करते हैं, जिसके कारण वे भ्रष्ट हो सकते हैं.

कैदियों के व्यवहार को नहीं समझ पा रहे नए अफसर

कैदी स्वभाव से चालाक होते हैं और वे महिला अधिकारियों के प्यार में नहीं पड़ते - वे उनसे जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह ड्रग्स हो, मोबाइल हो, रोमांस हो या जेल में पसंदीदा काम हो.अगर किसी ने अपनी वर्दी या बाल बदले हैं तो वे उस पर फ़्लर्टिंग कमेंट्स करते हैं.

कोई कैदीआप पर कोई छेड़खानी वाली टिप्पणी कर देता है और प्रशिक्षण की कमी के कारण आप यह नहीं जानते कि इसे ठीक से कैसे संभालना है, तो यह कठिन हो सकता है.

ट्रेनिंग की कमी से भावनात्मक रूप से पड़ रहीं कमजोर

महिलाएं स्वभाव से ही अधिक समझदार होती हैं. जब पति-पत्नी कोई दुखभरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन यह सब प्रशिक्षण पर निर्भर करता है. बिना किसी सीमा को पार किए उन भावनात्मक समस्याओं से कैसे निपटा जाए.ट्रेनिंग स्कूल में मुझे हमेशा यही सिखाया जाता था कि एक सीमा होती है. हम एक तरफ होते हैं और वे दूसरी तरफ, कोई ग्रे एरिया नहीं होता.

