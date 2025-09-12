scorecardresearch
 

मनपसंद डेस्क नहीं मिली तो बॉस के खिलाफ ठोका मुकदमा, मिले 25 लाख

UK में 53 साल के कर्मचारी को ऑफिस डेस्क की वजह से मिली 25 लाख की रकम, बॉस से नाराजगी के चलते मुकदमा किया था.

डेस्क ना बदलने पर शख्स ने इस्तीफा दे दिया (Photo: AI-Generated)
डेस्क ना बदलने पर शख्स ने इस्तीफा दे दिया (Photo: AI-Generated)

UK में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, 53 साल के एक अनुभवी एस्टेट एजेंट को अपनी पसंद की डेस्क न मिलने पर इतना गुस्सा आया कि उसने बॉस के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया. चौंकाने वाली बात ये है कि इसको बाद यह शख्स मुकदमा भी जीत गया और उसे मुआवजे के रुप में करीब 25 लाख रुपए भी मिले.

जानिए क्या है पूरा मामला

डेलीमेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, निकोलस वॉकर नाम के एक शख्स ने Robsons Estate Agents (हर्टफोर्डशायर) से डेस्क की स्थिति को लेकर गुस्से में इस्तीफा दे दिया. पूर्व में मैनेजर रह चुके इस शख्स को तब गुस्सा आ जाता है जब उसे बैक डेस्क मैनेजर की सीट मानी जीती है, वो सीट नहीं दी गई. इसकी जगह निकोलस को मिडिल डेस्क पर बैठने के लिए कहा गया. अनुभवी निकोलस अपने ऑफिस की इस पोजिशन मिलने पर काफी दुखी हो गया. उसे महसूस हुआ कि उसे लो स्टेटस डेस्क दी गई है.

किया मुकदमा जीते 25 लाख

जब निकोलस के बॉस डैनियल यंग को डेस्क को लेकर नाराजगी के बारे में पता चला, तो उन्होंने गुस्से में कहा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि 53 साल का आदमी इतनी सी बात पर बवाल मचा रहा है. इन सबके चलते निकोलस ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया. अब निकोलस को अनफेयर कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल के लिए मुकदमा जीतने पर करीब 25 लाख का मुआवजा मिला है.

जज ने दिया साथ

जज ने फैसला सुनाया कि किसी सीनियर कर्मचारी को ऐसी डेस्क देना जो उसकी स्थिति के अनुकूल न हो, वर्कप्लेस कानूनों का उल्लंघन है और यह उसे महसूस करा सकता है कि उसे डिमोट किया गया है. इस तरीके से निकोलस को जज की तरफ से भी साथ मिला और उसे 25 लाख का मुआवजा दिया गया.

