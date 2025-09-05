CCTV में कैद CEO का गुस्सा, कर्मचारी पर फेंका गमला; बाद में दी सफाई– 'फूल की डाली थी'

तुर्की के मशहूर टेक्नोलॉजी पोर्टल शिफ्टडिलीट के सीईओ हक्की अलकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अलकान अपने ही कर्मचारी सामेत जैंकोविक पर गुस्से में गमला फेंकते नजर आ रहे हैं. इस घटना ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी है.
स्थानीय मीडिया तुर्की टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विवाद एक बहस के दौरान हुआ. इस दौरान अलकान ने गमला उठाकर जैंकोविक की ओर फेंक दिया. बता दें कि सामेत जैंकोविक पिछले चार साल से उनकी टीम का हिस्सा थे.
कर्मचारी ने दिया बयान
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जैंकोविक ने कहा कि मैंने हमले की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली है.मामला अब अदालत में है. मैं साफ करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के बाद मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ूंगा. चाहे जो भी हो, हर दौर का अपना इंसान होता है. निश्चित रूप से वक्त का पहिया घूमेगा.जैंकोविक का यह बयान सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है.
CEO ने दी सफाई
दूसरी ओर, हक्की अलकान ने इस घटना को कमतर बताते हुए कहा कि उन्होंने कोई गमला नहीं, बल्कि 'फूल की डाली' फेंकी थी.
उन्होंने कहा कि बहस के दौरान मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और पास में रखी फूल की एक डाल अपने कर्मचारी की मेज की ओर फेंक दी. यह उस पर जा लगी. शुक्र है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
अलकान ने आगे यह भी जोड़ा कि उन्होंने दफ्तर के सुरक्षा कैमरे की फुटेज, जिसमें घटना से पहले और बाद के पल दर्ज हैं, अधिकारियों को सौंप दी है.
देखें वीडियो
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
अलकान के इस बयान में गमले को 'फूल की डाली' कहने की बात सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आई. कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वह घटना की गंभीरता को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.
मामला पहुंचा अदालत
वहीं, जैंकोविक की शिकायत के बाद यह मामला अदालत तक पहुंच गया है. अब अदालत वीडियो और दोनों पक्षों के बयानों की जांच करेगी. इसके बाद अभियोजक इस मामले की आगे की जांच शुरू करेंगे.इस पूरी घटना ने तुर्की के टेक जगत में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएँ लगातार सामने आ रही हैं.