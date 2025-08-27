तुर्की में महिला टूरिस्ट ने बनाया डांस का वीडियो... लगा ये आरोप, हो सकती है 5 साल की जेल

तुर्की में एक महिला पर्यटक को सोशल मीडिया पर रील डालने के लिए डांस करते हुए वीडियो बनाया था. उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इतनी सी बात पर उसे 5 साल के लिए जेल भेजने की चेतावनी दी गई है और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बोस्निया और हर्जेगोविना की जिम्नास्टिक कोच, मेरजेम इंस्टाग्राम पर 'ब्लिटेम' नाम से जानी जाती हैं. वह हाल ही में एक टूरिस्ट के तौर पर तुर्की घूमने गई थीं. वहां उस पर तुर्की के राष्ट्रीय ध्वज का कथित रूप से 'अपमान' करने का आरोप लगाया गया है. उसे इस वजह से पांच साल की जेल की सजा हो सकती है.

राष्ट्रीय ध्वज के पोल पर चढ़कर कर रही थी डांस

उन्होंने कप्पाडोसिया के उचिसार महल में एक ध्वजस्तंभ के चारों ओर घूमते हुए अपना एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.वायरल फुटेज में वह झंडे में लगे पोल पर चढ़कर, सूर्यास्त के शानदार बैकग्राउंड में जिमनास्टिक करती हुई दिखाई दे रही हैं.

इस वीडियो पर लोगों ने उनके इस कृत्य की काफी आलोचना की. इस पर महिला ने सोशल मीडिया पर अपने आलोचकों पर पलटवार करते हुए उन्हें "छोटी सोच" का करार दिया. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उस दिन वहां मौजूद सभी तुर्की लोगों ने इसे पसंद किया.

महिला को जेल भेजने की मिली चेतावनी

डेली गोट के अनुसार, तुर्की के नेवसेहिर क्षेत्र के अधिकारियों ने अब इस घटना की आपराधिक जांच शुरू कर दी है. महिला को चेतावनी दी गई है कि उसे दो अलग-अलग आरोपों में पांच साल तक की जेल हो सकती है.

नेवसेहिर के स्थानीय प्रतिनिधि एमरे कैलिस्कन ने सोशल मीडिया पर अपनी असहमति व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि हमारे राष्ट्रीय और आध्यात्मिक मूल्यों का यह अनादर पूरी तरह से अस्वीकार्य है. हम इस महिला के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे. हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों का किसी भी तरह का अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे.

मामले की न्यायिक जांच शुरू

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार , नेवसेहिर गवर्नर कार्यालय ने पुष्टि की है कि एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है और यह भी बताया कि अभियोजकों ने तुर्की दंड संहिता की दो अलग-अलग धाराओं के तहत न्यायिक जांच शुरू कर दी है.

एक प्रवक्ता ने कहा कि नेवसेहिर के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने तुर्की दंड संहिता की धारा 300 और 301 के तहत विदेशी नागरिक के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू कर दी है.

प्रवक्ता ने कहा कि हमारा गवर्नर कार्यालय इस जघन्य घटना पर बारीकी से और संवेदनशीलता से नजर रख रहा है. इसे हम अपने प्रिय राष्ट्र के राष्ट्रीय और नैतिक मूल्यों के प्रति अनादर मानते हैं.

तुर्की में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए होती है 3 साल जेल

तुर्की दंड संहिता की धारा 300 के तहत, तुर्की ध्वज के प्रति अवमानना ​​या अनादर दिखाने पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है. 2021 में, दक्षिणी प्रांत अदाना में एक न्यायाधिकरण ने एक महिला को उसे कानून के अनुच्छेद 300 के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया, जिसने एक दुकान के बाहर लगे तुर्की झंडे को फाड़ दिया था और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया था.

राष्ट्रीय धरोहर के अपमान पर 2 साल की सजा का प्रावधान

दूसरी ओर, अनुच्छेद 301 में तुर्की राष्ट्र और उसके प्रतिष्ठानों के प्रति अवमानना ​​दिखाने पर दंड का प्रावधान है. इसमें अधिकतम दो वर्ष की कैद की सजा हो सकती है. कप्पाडोसिया में उचिसार कैसल एक प्राकृतिक चट्टान संरचना के ऊपर स्थित है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी के रूप में प्रसिद्ध है.

जो लोग 197 फीट ऊंची चट्टानों के शिखर पर चढ़ते हैं, उन्हें आसपास के परिदृश्य का व्यापक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है.यह किला कई शताब्दियों तक एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य करता रहा, जो बैजेंन्टिन काल से लेकर ओटोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था.

