डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दिया ये अजीब शब्द, अब दुनिया खोज रही इसका मतलब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें सिर्फ 'Bela' लिखा हुआ है. इस शब्द का मतलब क्या है ट्रंप ने इसे किस संदर्भ में लिखा, इसे लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. लेकिन इस ट्वीट का असली मतलब क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आया है.

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक शब्द 'Bela' लिखकर पोस्ट किया है. (Photo: PTI)
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल ने एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक शब्द 'Bela' लिखा है. पोस्ट के बाद लोग इस शब्द का मतलब और संदर्भ खोजने में लगे हुए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट रविवार सुबह अपने आधिकारिक ट्रुथ सोशल अकाउंट पर किया है.

Trump के पोस्ट का क्या क्या मतलब निकाल रहे यूजर्स

अगर इस शब्द में दो बार 'L' से लिखा जाए तो इतालवी में इसका मतलब सुंदर होता है, लेकिन ट्रंप का क्या मतलब था, यह अभी स्पष्ट नहीं है. यह पोस्ट ट्रंप द्वारा पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बारे में अपडेट साझा करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रूस के मामले में बड़ी प्रगति होगा.

कुछ यूजर्स का मानना था कि यह शब्द दक्षिण अफ्रीका के बुनियादी शिक्षा कानून संशोधन (BELA) कानून का संदर्भ हो सकता है, जो हमेशा से विवादों में रहा है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि "बेला" शब्द किसी आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है. वहीं, कुछ का मानना है कि यह टाइपिंग की गलती हो सकती है. कुछ यूजर्स ने इसे लेकर कहा कि हो सकता है ट्रंप बेलारूस के बारे में लिखना चाहते हों, क्योंकि कई यूजर्स ने 'बेला' शब्द को बेलारूस से जोड़ है और इसे वहां के राष्ट्रपति लुकाशेंको से ट्रंप की पुरानी मुलाकातों से जोड़ा जा रहा है. 

रूस के राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात से जोड़ा गया

वहीं, कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि यह एक कोड वर्ड है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से संबंधित है. यह शब्द एक्स (पूर्व में ट्विटर) और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेंड करने लगा, जहां उपयोगकर्ताओं ने इस रहस्यमय पोस्ट के बारे में मीम्स भी शेयर किए हैं. अभी तक, व्हाइट हाउस ने ट्रंप के पोस्ट के पीछे के अर्थ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है

इस पोस्ट पर कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी टीम ने ट्रंप को हरा दिया. वहीं, ट्रंप का विरोध करने वाले एक कंज़र्वेटिव ग्रुप ‘लिंकन प्रोजेक्ट’ ने लिखा कि ट्रंप ने नया "Covfefe" बना दिया है. ट्रंप के कड़े आलोचक जॉर्ज कॉनवे ने भी मजाक में कहा कि "बेला" असल में "Covfefe" का मिला जुला रूप है. इस पोस्ट ने लोगों को 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किए गए 'Covfefe' ट्वीट की याद दिला दी, जो शायद टाइपिंग की गलती थी.

---- समाप्त ----
