चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच में बैठकर पावर सॉकेट में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर मैगी बनाती दिखाई देती है. जैसे ही वह केतली चलाती है, आसपास बैठे लोग हंसने लगते हैं और कुछ देर के लिए माहौल किसी कुकिंग शो जैसा लगने लगता है.

वीडियो में साफ दिखता है कि महिला बेझिझक इलेक्ट्रिक केतली से मैगी बना रही है, जबकि उसे अंदाजा भी नहीं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है.

कितना खतरनाक है ये

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर घूमने लगा,कई यूजर्स ने इसे पूरी तरह गलत बताया और कहा कि ट्रेन में ऐसे उपकरण इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है. एक यूजर ने लिखा, “ये कितना खतरनाक है, सोचिए! ये महिला पूरी ट्रेन के यात्रियों की जान खतरे में डाल रही है..दूसरे यूजर ने तंज किया, बस अपनी सुविधा चाहिए… बाकी कुछ मायने नहीं. वहीं किसी ने समझाया कि ट्रेन के डिब्बों में लगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट सिर्फ कम पावर वाले उपकरणों के लिए होते हैं. ऐसे में अगर कोई यात्री इलेक्ट्रिक केतली जैसे हाई-पावर उपकरण चला देता है, तो शॉर्ट सर्किट, सिस्टम ओवरलोड और आग लगने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसा करते पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना भी लग सकता है.

देेखें वायरल वीडियो

क्या ट्रेन में पावर सॉकेट से खाना बनाना मान्य है?

ट्रेन के सॉकेट सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप जैसे छोटे गैजेट्स चार्ज करने के लिए होते हैं. इलेक्ट्रिक केतली, कुकर या इमर्शन रॉड जैसे हाई-पावर उपकरण चलाने से सॉकेट ओवरलोड हो सकता है. इससे शॉर्ट सर्किट, चिंगारी या आग लगने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है.रेलवे पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है. RPF कई यात्रियों को ऐसे उपकरण इस्तेमाल करते हुए पकड़ भी चुकी है.अगर यात्रियों को गर्म खाना या चाय चाहिए हो तो पैंट्री कार, अधिकृत वेंडर्स या IRCTC की eCatering सेवा ही सुरक्षित विकल्प हैं.

