स्वीडन से लौटे इंजीनियर ने शेयर किया इंडिया का पहला ऑफिस डे, वीडियो हुआ वायरल

स्वीडन दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है, वहीं भारत दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है. यानी दोनों बिल्कुल अलग-अलग दुनिया. इन्हीं दो दुनियाओं का फर्क हाल ही में एक भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर को महसूस हुआ. उन्होंने इस अनुभव को वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

स्वीडन से इंडिया लौटे देव विजयवर्गीय

स्वीडन से भारत लौटे सॉफ्टवेयर डेवलपर देव विजयवर्गीय ने अपने पहले ऑफिस डे का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया.देव बताते हैं कि स्वीडन में 20 मिनट का सफर सच में 20 मिनट में पूरा हो जाता था. लेकिन भारत में वही दूरी दोगुना वक्त ले लेती है. पहले ही दिन उन्हें कैब कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि ड्राइवर आया ही नहीं.

ऑफिस एंट्री से Wi-Fi तक की जद्दोजहद

ऑफिस पहुंचने के बाद देव ने एंट्री प्रोसेस को एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसा बताया. अंदर पहुंचने के बाद भी हालात आसान नहीं रहे. Wi-Fi कनेक्शन के लिए उन्हें दोस्तों ने IT भेजा, IT ने Admin के पास और Admin ने HR को ईमेल करने को कह दिया. लंच टाइम तक भी वह ऑनलाइन नहीं हो पाए.

देखें वायरल वीडियो

लंच और चाय में मिली राहत

हालांकि दिन पूरी तरह मुश्किल नहीं रहा. देव ने कैंटीन की तारीफ करते हुए कहा कि इंडियन ऑफिस लंच बेस्ट है. वहीं स्वीडन की हॉट चॉकलेट की जगह उन्होंने पुराने दोस्तों संग चाय ब्रेक का मजा लिया.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

वीडियो पर ढेरों मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं.एक यूजर ने लिखा कि वापस क्यों आए? दूसरे ने मजाक किया कि अब समझ आया इंडिया और स्वीडन में फर्क.देव ने माना कि भारतीय वर्क कल्चर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी फर्क देखने को मिलेंगे.

