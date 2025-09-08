WFH या वर्क फ्रॉम ट्रेन... मीटिंग में कर्मचारी की पोल खुली, पोस्ट वायरल

एक टेक प्रोफेशनल, जो हमेशा घर से काम करता था, उसे एक दिन ट्रेन में सफर करना पड़ा. उसी दौरान उसकी ऑनलाइन मीटिंग थी. रेडिट पर उसने लिखा कि कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए 100 Mbps का इंटरनेट जरूरी कर रखा है. लेकिन जब उसका टीम लीड (TL) मीटिंग के बीच अचानक स्क्रीन शेयर कराकर इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने को कहता है, तो ट्रेन में नेटवर्क की स्पीड सिर्फ 990 Kbps निकली. यही नहीं, तभी एक फूड वेंडर आया और माइक ऑन होने की वजह से सबने उसे सुना.

TL ने जताई नाराजगी

TL को तुरंत समझ आ गया कि वह घर से काम नहीं कर रहा। TL ने नाराजगी जताई और कहा कि यह गंभीर गलती है. उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई और होता तो उसे चेतावनी मेल मिल जाता. मीटिंग के बाद उस शख्स ने तुरंत माफी मांगी और TL ने बस "ठीक है" लिखकर जवाब दिया. लेकिन अब वह सोच रहा है कि कहीं इसका उसकी नौकरी पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा. बाद में उसने यह भी बताया कि उसने छुट्टी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन TL ने मना कर दिया. इसलिए मजबूरी में उसे ट्रेन से ही लॉग-इन करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

रेडिट के 'आर/डेवलपर्सइंडिया' समुदाय पर अब वायरल हो चुके एक पोस्ट में, उस व्यक्ति अपने पोसट में लिखा-वर्क फ्रॉम होम के दौरान घर के बजाय ट्रेन से काम करते हुए पकड़ा गया - क्या मैंने कोई बड़ी गड़बड़ी कर दी? उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में कर्मचारियों के लिए कम से कम 100 एमबीपीएस का ब्रॉडबैंड कनेक्शन अनिवार्य है.

उन्होंने लिखा, "कल, कुछ निजी कारणों से, मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ा. ट्रेन में, मेरे टीएल ने अचानक मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर करने और सबके सामने इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने को कहा. ट्रेन रुकी हुई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, और नतीजे में ~990 केबीपीएस स्पीड दिखाई दी ( 100 एमबीपीएस के आस-पास भी नहीं).

फूड वेंडर ने बिगाड़ी बात

यूजर ने आगे लिखा कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक फूड वेंडर ने उनका माइक्रोफोन चालू रहते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया. उन्होंने आगे कहा, "ठीक उसी समय एक फ़ूड वेंडर आया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे कॉफी चाहिए... और मेरा माइक चालू था. इसलिए मेरे टीएल को तुरंत पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूं. उनके अनुसार, टीम लीडर ने निराशा व्यक्त की और उन्हें बताया कि मामला गंभीर है.

किसी और को मिलता चेतावनी वाला मेल

पोस्ट में लिखा है, "उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि वे निराश हैं, और समझाया कि मामला कितना गंभीर है - यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई और होता, तो मुझे चेतावनी वाला मेल मिलता या फिर ऑपरेशन मैनेजर के पास जाता. मीटिंग के बाद, मैंने उन्हें तुरंत मैसेज किया और कहा कि मुझे बहुत खेद है और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा. लगभग एक घंटे बाद, उन्होंने बस 'ठीक है' कहकर जवाब दिया. कर्मचारी ने स्वीकार किया कि वह इसके परिणामों को लेकर चिंतित था. "अब मैं सोच रहा हूं - मैं कितना परेशान हूं?

बॉस ने छुट्टी देने से किया इनकार

रेडिट यूज़र ने बताया कि उसने छुट्टी लेने की कोशिश की थी. उसने अपने टीम लीड से आधे दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. मजबूरी में उसे ट्रेन से ही लॉग-इन करना पड़ा. इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी राय दी. एक यूज़र ने कंपनी की सख्त पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा – किस तरह की नौकरी में 100 Mbps इंटरनेट इतना जरूरी है? शायद आप रिमोट डेस्कटॉप पर काम करते हैं, इसलिए स्पीड की इतनी ज़रूरत पड़ती है. एक और यूज़र ने लिखा कि अगर वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट स्पीड बहुत घट जाती है. इसलिए कंपनियां तेज़ इंटरनेट की शर्त रखती हैं.

कई लोगों ने कहा कि ट्रेन या पब्लिक जगह से मीटिंग में जुड़ना ठीक नहीं है. वहां शोर और कमजोर इंटरनेट होता है और प्रोफेशनलिज़्म भी खराब होता है. कुछ ने यह भी कहा कि घर से काम का मतलब यह नहीं कि कहीं से भी काम किया जाए. पब्लिक जगह से कॉल करने में गोपनीयता और कामकाज दोनों पर असर पड़ता है. बेहतर यही है कि अगर बाहर जाना पड़े तो छुट्टी लें या पहले से मैनेजर को बता दें.

